¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÌäÂê¤¬¤Þ¤À²ò¤±¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ë¥Õ¥¡¥óÈ¿±þ¡Ö¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡× Í½¹ðÊÔ¤¬È¿¶Á
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë²Ý¶âÀ©¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¡×¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¤Î¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬£²£´Æü¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Ê£¿ô¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂç´îÍø£Ç£Ò£Á£Î£Ä¡¡£Ð£Ò£É£Ø¡×¡Ö£·¡§£³¥È¡¼¥¯¡×¡Ö¿Ä¤¯¤Ã¤¿¤éÉé¤±¡ª¼Â¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¡Ö¥À¥¦¥×¥é¥Ü¥¤¥¹¡×¤Î£´ËÜ¡££³£°ÉÃ¤Û¤É¤ÎÍ½¹ðÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½Ð±é¼Ô¤Î°ìÉô¤âÈ¯É½¡£¡ÖÂç´îÍø¡½¡½¡×¤Ë¤ÏÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤ÎÆ²Á°Æ©¡¢¤Ê¤Ê¤Þ¤¬¤ê¤Î¿¹²¼Ä¾¿Í¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤ÎÀîËÌÌÐÀ¡¤¬½Ð±é¡£¡Ö£·¡§£³¥È¡¼¥¯¡×¤Ë¤Ï¥·¥½¥ó¥Ì¤ÎÄ¹Ã«ÀîÇ¦¡¢¡Ö¿Ä¤¯¤Ã¤¿¤éÉé¤±¡½¡½¡×¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢£Æ£Õ£Ê£É£×£Á£Ò£ÁÆ£ËÜÉÒ»Ë¡¢¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤Îµ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¤Î¸åÆ£µ±´ð¡¢¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢ÌîÀ¸ÇúÃÆ¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡¢¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÖÂç´îÍø¡½¡½¡×¤Î¼ýÏ¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÂê¤ò·Ý¿Í¤¬»ý¤Á´ó¤ë¡¢ÎáÏÂ¤Î¿·¤¿¤ÊÂç´îÍø¥Ð¥È¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Æþ¤ê¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬¡Ö¤½¤Ã¤Á¡Ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼Â¦¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÌäÂê¤¬¤Þ¤À²ò¤±¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¾¾¤Á¤ã¤óÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Öµã¤¤½¤¦¡×¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¤ÏÍè·î£±Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡£»ëÄ°ÊýË¡¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î£³¤Ä¤ÇÎÁ¶â¤Ï·î³Û£±£±£°£°±ß¤ÈÇ¯³Û£±Ëü£±£°£°£°±ß¤¬¤¢¤ë¡£