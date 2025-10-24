「なんか野暮ったい」→ 解決！【ハニーズ】ガバッと着るだけ♡「配色ニット」

そろそろニットアイテムが手放せなくなる季節。なんだか着こなしが野暮ったく見える……。そんなときは【ハニーズ】の配色ニットを試してみて。一癖ある配色デザインがアクセントになり、ガバッと着るだけでサマ見えが狙えます。パンツにもスカートにも合わせやすいので、秋冬コーデでヘビロテできそう。

さり気ない配色がおしゃれなニットトップス

【ハニーズ】「配色ニット」\2,980（税込）

袖の切り替えや襟元の配色がアクセントになり、野暮ったさを払拭できそうなニットトップス。派手すぎないデザインなので、大人世代もトライしやすそうです。ゆるっとしたシルエットで、体型カバーが狙えるかも。今シーズンのトレンドカラーであるレッドのほか、アイボリー・ブラック・ブルー・ベージュの全5色展開。

配色デザイン & ラメで上品な大人コーデに

【ハニーズ】「袖配色ニット」\2,480（税込）

袖口をラメ入りの生地で切り替えた配色デザインが特徴。すっきりと見えそうなリブ編みの生地で、きれいめにもカジュアルにも着こなしやすい一枚です。ジャンスカやキャミワンピ、ベストやジャケットのインナーとしてレイヤードコーデでも活躍してくれます。カラー豊富な全6色展開。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M