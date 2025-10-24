《再入荷》今度こそポチるーーッ！！【3COINS】生活感とオサラバ♡「収納グッズ」

ごちゃつきがちな日用品やキッチン小物、そろそろすっきり片づけたい……！ そんなとき頼れるのが、【3COINS（スリーコインズ）】の再入荷収納グッズ。ナチュラル感たっぷりの見た目で生活感をやさしくカバーしながら、実用性もしっかり。今回は売り切れ続出の人気アイテムから、特におすすめの2点をご紹介します。

見た目以上の収納力！「《洗える》PPラタン収納ボックス平 / KITINTO」

ナチュラルでおしゃれなラタン調デザインが目を引く「《洗える》PPラタン収納ボックス平 / KITINTO」。トマト缶やペットボトルなどの食品類から、衣類やタオルまで幅広く収納できるサイズ感が魅力です。持ち手付きで持ち運びしやすく、水洗いできるのも◎ キッチンや洗面台下、クローゼットの中など、どんな場所でも活躍してくれそうです。

テーブル周りがすっきり片づく「小物収納 / バンブーシリーズ」

ごちゃつきがちなコスメや文房具をすっきりまとめたいなら、「小物収納 / バンブーシリーズ」がおすすめ。中身がうっすら見えるデザインなので、見失いがちな小物もひと目で確認できるうえ、ホワイトカラーで清潔感もバッチリ。シンプルなデザインなので、インテリアの邪魔をせずなじむのも嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：内山友里