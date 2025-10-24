お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が24日放送の日本テレビ系「ニノさん」（後7・00）に出演。ゲスト出演した女優の行動に焦る場面があった。

リズムに合わせてお題の言葉を繰り返す「3・3・7拍子リレー」のゲームが行われた。「3・3・7拍子」のリズムを3回繰り返す単純なゲームに見えたが、1回目の単語は「トマト」で、挑戦した4人は大苦戦。1周することができず、お笑いトリオ「3時のヒロイン」福田麻貴は「ムズすぎる」と頭を使うゲームだと伝えた。

2回目に挑戦したのはMC・二宮和也、同トリオ・かなで、東大出身のタレントでクイズプレーヤーの伊沢拓司、女優・桜田ひよりの4人。お題は「キツツキ」で桜田、二宮、伊沢、かなでの順でスタートした。

ミスなくつながり、見事クリア。しかし、最後の3・3・7拍子の「7」部分を担当した桜田はクリアとなったにも関わらず、無言でその場を立ち去ろうと歩き始めた。この行動に進行を務めた吉村は「どうした!?クリアだよ!どうしたの?」と焦って止めた。

桜田は「えっ!?」とびっくり。「私、凄い今…ごちゃごちゃしちゃった」と言えなかったと思い込んでいたが、クリアを改めて伝えられて喜んだ。吉村は「女優さんがブチギレたのかと思った」と心配になったことを明かして笑いを誘った。