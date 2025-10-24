À¾ÅÄÍ»Ö¤È¹â¶¶Íõ¤Î¿·¥¥ã¥×¥Æ¥óÂÐ·è ¡ª ³«ËëÀï¤ÏÀ¾ÅÄ¤ÎÂçºåB¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á ¡ÚSV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¡Û
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUEÃË»Ò¤¬24Æü¤Ë³«Ëë¡£ºò¥·¡¼¥º¥óÇÆ¼Ô¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÍ¥¾¡¤ÎÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤¬·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¹â¶¶Íõ¡Ê24¡Ë¡¢ÂçºåB¤ÏÀ¾ÅÄÍ»Ö¡Ê25¡Ë¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™ÂåÉ½¤Î2¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¡£³«ËëÀï¤ÏÀ¾ÅÄ¤ÎÂçºåB¤¬3¡¼1¡Ê23¡¼25¡¢25¡¼21¡¢26¡¼24¡¢25¡¼20¡Ë¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¹â¶¶¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬ÃæÈ×¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢3Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç16¡¼16¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é·è¤áÀÚ¤Ã¤¿¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤ÏÂçºåB¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ë¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼¡¢¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥Ö¥ê¥¶¡¼¥ë¡Ê31¡Ë¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¹ª¤ß¤Êµ»¤Ë²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó1Ëü¿Í¤Î´¿µÒ¤¬Ì¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£
Âè3¥»¥Ã¥È¡¢ÂçºåB¤Ï¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ú¥¹¡Ê28¡Ë¤äÀ¾ÅÄ¤¬¼¡¡¹¤ËÆÀÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë¥¨¥Ð¥Ç¥À¥ó ¥é¥ê¡¼¡Ê25¡Ë¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ä»³Æâ¾½Âç¡Ê31¡Ë¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¡¢»³ËÜÃÒÂç¡Ê30¡Ë¤Î¹¥¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ç2¥»¥Ã¥ÈÏ¢¼è¡£
Âè4¥»¥Ã¥È¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡¢ÂçºåB¤Î¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¡Ê22¡Ë¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤Ç³«ËëÀï¤òÂçºåB¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£