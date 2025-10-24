温泉宿へひとり旅をしてみたいけれど、まだ最初の一歩が踏み出せない。「はじめてのひとり温泉宿」は、そんな方に向けて「界」がおくる、ひとり温泉宿の不安を解消してデビューを応援するプランです。

“おひとりプロデューサー”まろ氏

「界」と共同でプランを開発したのは、“おひとりプロデューサー”のまろ氏。自身が運営するメディア「おひとりさま。」をはじめ、執筆やメディア出演を通じてひとり時間の意義を伝え、過ごし方を提案しています。

まろ氏自身も2024年に、1年間かけて「界」を巡る「ひとり界温泉旅。」を実施。その体験を生かして作られた「はじめてのひとり温泉宿」は、“ひとり温泉” “ひとり界”でしか見られない景色を堪能できる、新しい宿泊プランです。



お部屋にチェックイン後、まずもらえるのが、まろ氏監修の「ひとり温泉宿のしおり」。おすすめの滞在スケジュールや、ひとりだからこそ楽しめるポイントなど、はじめてのひとり温泉宿を楽しむための情報が満載の冊子です。滞在の思い出を書き込んで、オリジナルのしおりにすることもできますよ。

また、おひとりさま時間を最高のものにしてほしい、という思いから選定した「おひとりさまウェルカムティー」の提供も。ほっとひと息つきながら、緊張した気持ちをほぐすことができます。

ひとり温泉宿に寄り添う存在として、特製のお守りも用意してくれます。これでひとり温泉宿の不安も解消！



食事は半個室でご当地懐石とペアリングを体験

おひとりたしなみペアリング（界 鬼怒川）

夕食は人目が気にならない半個室の食事処で。おいしいご当地の食と、ご当地の日本酒やワインなどをいただける「おひとりたしなみペアリング」を体験できます。

（「界 玉造」は半個室ではありませんが、ひとり向けの配慮はしてもらえます。）

それぞれ少量ずつ提供されるので、ひとりでは飲みきれないという心配もなく、さまざまなお酒を味わいたいというニーズに応えてくれます。アルコールが苦手な人にはノンアルコールペアリングも用意。飲めない人もペアリング体験ができるのはうれしいですね！ 自分だけの空間で、土地の味とお酒をじっくりと堪能できるひとときを過ごしてみて。

<ペアリングコース一例（界 鬼怒川>

・先付「牛肉とらっきょうのタルタル とちおとめのドレッシング」 ✕ 仙禽 ドメーヌ・パーラー ナチュール・シードル

・宝楽盛り ✕ 鳳凰美田 純米大吟醸 赤判 無濾過生酒

・揚物 ✕ 鳳凰美田 PREMIUM 檸檬

・御飯 ✕ こことあるシリーズ2021 ツヴァイゲルト

・甘味「界 鬼怒川特製 豆乳羹ゆず風味」 ✕こころみシリーズ 2022 ケルナー・シエスタ

※施設、時期によって提供内容は異なります。



「界 雲仙」の「はじめてのひとり温泉宿ギフト」

・長崎のクラフトビール

・ステンドグラスを表現したプリン

・「活版印刷」を用いたオリジナル扇子づくり

「はじめてのひとり温泉宿」プランには、ひとり旅の魅力を発信し続けるまろ氏と、地域の魅力に精通した「界」スタッフが選び抜いた「はじめてのひとり温泉宿ギフト」もセットに。

初めてのひとり旅で「何をしたらいいかわからない」という不安に応える、自分のペースでくつろげるアイテムや、土地の魅力を五感で味わえるグッズが厳選されています。ひとり温泉宿をより快適に、心ゆくまで楽しむことができますよ。

〈ギフト内容一例〉

「界 津軽」

・選べるアロマセット（青森を代表する桜、りんご、ヒバの3種）

・アップルパイと紅茶

・津軽こぎん刺しセット

「界 奥飛騨」

・味噌のお煎餅と温泉和紅茶

・針葉樹のオイルを使用したアロマスプレーづくり

・飛騨の匠の歴史を知る書籍

ひとり旅だからこそ、感じ取れることや新たな発見があるはず。誰にも気兼ねなく、のんびりできる最高の時間を過ごすのに最適なプランです。頑張った自分へのごほうびにいかがでしょうか？

「はじめてのひとり温泉宿」は休館中を除くすべての「界」ブランドで体験できます。2026年には「界 草津」「界 宮島」がオープン予定。長野県・浅間温泉の「界 松本」もリニューアルオープンします。いろんな「界」にお泊まりして、ご当地体験してみてくださいね。



■はじめてのひとり温泉宿

期間：2025年12月1日（月）〜通年

住所：「界」全施設(休館中の施設は除く)

料金：4万2000円〜（サービス料込、施設により異なる）

予約：宿泊日の5日前までに公式サイトから要予約



TEXT：田島暁美



●季節や入荷状況によって提供内容、期間変更をする可能性があります。

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

