星野リゾートの「界」ブランドでひとり温泉宿デビュー！ 「はじめてのひとり温泉宿」プランが登場
“おひとりプロデューサー”まろ氏と共同開発！ 「はじめてのひとり温泉宿」
温泉宿へひとり旅をしてみたいけれど、まだ最初の一歩が踏み出せない。「はじめてのひとり温泉宿」は、そんな方に向けて「界」がおくる、ひとり温泉宿の不安を解消してデビューを応援するプランです。
「界」と共同でプランを開発したのは、“おひとりプロデューサー”のまろ氏。自身が運営するメディア「おひとりさま。」をはじめ、執筆やメディア出演を通じてひとり時間の意義を伝え、過ごし方を提案しています。
まろ氏自身も2024年に、1年間かけて「界」を巡る「ひとり界温泉旅。」を実施。その体験を生かして作られた「はじめてのひとり温泉宿」は、“ひとり温泉” “ひとり界”でしか見られない景色を堪能できる、新しい宿泊プランです。
「ひとり温泉宿のしおり」で情報をゲット
お部屋にチェックイン後、まずもらえるのが、まろ氏監修の「ひとり温泉宿のしおり」。おすすめの滞在スケジュールや、ひとりだからこそ楽しめるポイントなど、はじめてのひとり温泉宿を楽しむための情報が満載の冊子です。滞在の思い出を書き込んで、オリジナルのしおりにすることもできますよ。
また、おひとりさま時間を最高のものにしてほしい、という思いから選定した「おひとりさまウェルカムティー」の提供も。ほっとひと息つきながら、緊張した気持ちをほぐすことができます。
ひとり温泉宿に寄り添う存在として、特製のお守りも用意してくれます。これでひとり温泉宿の不安も解消！
食事は半個室でご当地懐石とペアリングを体験
夕食は人目が気にならない半個室の食事処で。おいしいご当地の食と、ご当地の日本酒やワインなどをいただける「おひとりたしなみペアリング」を体験できます。
（「界 玉造」は半個室ではありませんが、ひとり向けの配慮はしてもらえます。）
それぞれ少量ずつ提供されるので、ひとりでは飲みきれないという心配もなく、さまざまなお酒を味わいたいというニーズに応えてくれます。アルコールが苦手な人にはノンアルコールペアリングも用意。飲めない人もペアリング体験ができるのはうれしいですね！ 自分だけの空間で、土地の味とお酒をじっくりと堪能できるひとときを過ごしてみて。
<ペアリングコース一例（界 鬼怒川>
・先付「牛肉とらっきょうのタルタル とちおとめのドレッシング」 ✕ 仙禽 ドメーヌ・パーラー ナチュール・シードル
・宝楽盛り ✕ 鳳凰美田 純米大吟醸 赤判 無濾過生酒
・揚物 ✕ 鳳凰美田 PREMIUM 檸檬
・御飯 ✕ こことあるシリーズ2021 ツヴァイゲルト
・甘味「界 鬼怒川特製 豆乳羹ゆず風味」 ✕こころみシリーズ 2022 ケルナー・シエスタ
※施設、時期によって提供内容は異なります。
「はじめてのひとり温泉宿ギフト」でご当地文化を五感で味わう自分だけの時間
「はじめてのひとり温泉宿」プランには、ひとり旅の魅力を発信し続けるまろ氏と、地域の魅力に精通した「界」スタッフが選び抜いた「はじめてのひとり温泉宿ギフト」もセットに。
初めてのひとり旅で「何をしたらいいかわからない」という不安に応える、自分のペースでくつろげるアイテムや、土地の魅力を五感で味わえるグッズが厳選されています。ひとり温泉宿をより快適に、心ゆくまで楽しむことができますよ。
〈ギフト内容一例〉
ひとり旅だからこそ、感じ取れることや新たな発見があるはず。誰にも気兼ねなく、のんびりできる最高の時間を過ごすのに最適なプランです。頑張った自分へのごほうびにいかがでしょうか？
「はじめてのひとり温泉宿」は休館中を除くすべての「界」ブランドで体験できます。2026年には「界 草津」「界 宮島」がオープン予定。長野県・浅間温泉の「界 松本」もリニューアルオープンします。いろんな「界」にお泊まりして、ご当地体験してみてくださいね。
■はじめてのひとり温泉宿
期間：2025年12月1日（月）〜通年
住所：「界」全施設(休館中の施設は除く)
料金：4万2000円〜（サービス料込、施設により異なる）
予約：宿泊日の5日前までに公式サイトから要予約
TEXT：田島暁美
●季節や入荷状況によって提供内容、期間変更をする可能性があります。
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。