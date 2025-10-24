Snow Man、『Mステ』で“タモリマン”に 視聴者反響もまさかの“謝罪”「もうしません！」
9人組グループ・Snow Manが、24日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（後9：00）に出演。タモリに“謝罪”する場面があった。
【写真】Snow Manに霜降り明星せいやまで！豪華出演者ら
この日、Snow Manは「悪戯な天使」「カリスマックス」の2曲を披露。トークパートでは「ファン胸アツライブ演出BEST5」と題し、スタジアムライブでの46秒間で3000発の花火演出、メンバー考案のオープニング演出、2階席と同じ目線になれる高さ12メートルのステージ演出などが紹介された。
「カリスマックス」の披露前には、黒スーツにサングラスに着替えたSnow Man。スッと背筋を伸ばし、タモリに扮（ふん）し、タモリと並ぶ場面も。Snow Man改め“タモリマン”へのなりきりぶりを見たタモリが、同じくスンとした表情に。すると、向井康二は「すみません！もうしません！」と謝罪し、笑いを誘った。
視聴者からには「微妙な空気になるタモリマンwww」「シーンとしちゃってるやん」「タモリマン、ハマらず笑」「なりきりすぎ笑」「タモリさん側からまねしてくれた？」「どれがタモリさん？」といった声が寄せられている。
