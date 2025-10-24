「兵庫クイーンカップ」（２４日、園田）

断トツの１番人気だった愛知のコパノエミリアがスタートからハナに立って逃げ切り、５月の、のじぎく賞に続いて園田での重賞連勝を果たした。２着は２番人気で地元のラヴィアンが後方から外を伸びて続き、３着にも４番人気で地元のマジークが好位から猛追して入った。

これまでの実績通りにコパノエミリアが力でねじ伏せて重賞３勝目を挙げた。「強かったね。思ったほど絞れていなかったが、太くは見えなかった。前に馬がいた方が掛かりはいいので、逃げない方がいいのかな」と宇都英師。想定外の勝ち方に愛馬の余力を感じた。

スタートで逃げ馬のアキュートガールが出遅れて、コパノエミリアが先頭へ押し出された。「隣枠の馬が出遅れたので、行ってしまった方がいいと判断した。最後は思ったほどはじけなかったが、馬の地力に助けられた」と吉村智。３走前からコンビを組んで重賞２勝、ダートグレードで入着２回。既に主戦の仕事ぶりだ。

地方馬同士の牝馬相手では力が一枚抜けている。「扱いやすくて誰が乗っても勝てる」と吉村智。「攻め馬はおとなしくて私でも乗れる」と宇都英師。落ち着いた気性だからこそ、どんな展開にも対応できる。次走は未定。「中距離のいいレースなら、東海菊花賞（１１月１３日・名古屋）か名古屋大賞典・Ｊｐｎ３（１２月２４日・名古屋）になるのかな」と指揮官。どちらになっても、地元での凱旋レースに変わりはない。