テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」が２４日に放送され、タレントの石原良純、長嶋一茂、高嶋ちさ子が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。

良純は「ハワイでさ。もう、ずいぶん前なんだけど、ゴルフ場。あそこにハクチョウじゃなくてコクチョウがいるんだよ。ハクチョウと同じ形なんだけど黒いのよ。黒いコクチョウがいて。ゴルフ場じゃん？うちのマネジャーがバーンって打った。そしたら下手っぴだから全然。その辺に（いた）コクチョウにコロコロって、胸にバーン！って当たったの。結構、コクチョウでかいの。コクチョウ、すげえ怒って。『ガッガッガ！』って来たんだよ。こっちに」と振り返った。

「ここ（目の前に）来たの。そうしたら、そのときに一緒に回ってたのが桑田（真澄）さん」と、現在はプロ野球・巨人で２軍監督を務める球界レジェンドの桑田真澄氏が良純らの前に入ってくれたと話した。

「桑田さんがパッと（コクチョウと自分らの）間に挟まって。『コクチョウさん、ごめんなさい！』って」と桑田氏が頭を下げて謝ったという。コクチョウは頭を下げる桑田氏の眼前で止まり、去って行ったと話し「それ以来、俺、桑田さんをすごい好きになって。コクチョウが怒ったのにもビックリしたし、桑田さんが謝ったのにもビックリしたし。それを許したコクチョウにまた驚いたっていう」と振り返った。

桑田氏と、ともに巨人でプレーしたことがある一茂は「さすが…。（桑田氏は）真面目な方ですから。やっぱり謝るっていう発想になったんじゃないですか？素晴らしいと思うよ。本当に」と感心していた。