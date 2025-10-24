25日（土）は北海道や東北北部で晴れますが、西日本・東日本では太平洋側から雨の範囲が広がりそうです。

●西日本、沖縄

太平洋側は午前中から雨のところがあり、午後は日本海側でも雨が降るでしょう。日中の気温は25℃に届かないところが多いものの、鹿児島は24日（金）より大幅に上がり29℃、熊本は28℃の予想です。

●東日本

北陸は昼ごろまで晴れ間がありますが、夜は雨のところがあるでしょう。関東や東海は昼前後から雨のところが多く、沿岸部を中心に雷を伴って雨脚の強まるところがありそうです。関東は16℃〜17℃までしか上がらず、昼間も上着が必要な肌寒さとなりそうです。

●北日本

晴れ間の出るところが多いですが、北海道は北部を中心に雨のところがあり、東北南部も夜は雨の降り出すところがあるでしょう。朝は一桁の冷え込みとなるところが多いですが、日中は札幌で14℃など寒さが和らぎそうです。

週間予報

●大阪〜那覇

那覇は曇りや雨の日が続くでしょう。西日本は26日（日）は雨でも来週は30日（木）にかけて晴れるところが多くなりそうです。28日（火）は気温が低く、最高気温は大阪や広島で19℃、福岡は18℃の見込みです。

●新潟〜名古屋

26日（日）は本降りの雨で、太平洋側を中心に大雨となる恐れがあります。週明けも北陸では雨ですが、関東や東海は30日（木）まで秋晴れが続きそうです。朝の冷え込みは強まり、北陸や内陸では一桁の気温となりそうです。

●旭川〜福島

週明けは北海道で暴風となる恐れがあります。また寒気が流れ込み来週は青森など東北北部でも雪のところがありそうです。来週の寒さのピークは28日（火）で最高気温は旭川で7℃、札幌で9℃の見込みです。