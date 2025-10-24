¡Ú¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Û¸µÌÚºéÎÉ¤¬°µ´¬¤Î3ÀïÏ¢Â³¥Õ¥©¡¼¥ë¾¡¤Á¡¡»Ë¾å3¿ÍÌÜGSÃ£À®¤Þ¤Ç2¾¡¡¡U23À¤³¦Áª¼ê¸¢
¡¡¡þ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°U23À¤³¦Áª¼ê¸¢Âè5Æü¡Ê2025Ç¯10·î24Æü¡¡¥»¥ë¥Ó¥¢¡¦¥Î¥Ó¥µ¥É¡Ë
¡¡½÷»Ò62¥¥íµé¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Ç¸µÌÚºéÎÉ¡Ê°é±ÑÂç½õ¼ê¡Ë¤Ï¡¢1²óÀï¡¢2²óÀï¡¢½à¡¹·è¾¡¤È3»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Õ¥©¡¼¥ë¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤ÏµÙÍÜ¤ò¤Ï¤µ¤ß¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿¸µÌÚ¤Ï¡¢6·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁªÈ´Áª¼ê¸¢·è¾¡¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ68¥¥íµéÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÈøºêÌîÇµ¹á¤òÇË¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤âÀ©¤·¤Æ9·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤Ë·èÄê¡£¤½¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏËÌÄ«Á¯Áª¼ê¤È¤Î·è¾¡¤Ç¡¢»Ä¤ê0¡¦3ÉÃ¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡£3ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÄºÅÀ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¡¡Ç¯ÂåÊÌ¤Î4¤Ä¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤È¸ÞÎØ¤ÎÁ´¤Æ¤òÀ©¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥àÃ£À®¤Þ¤Ç¡¢»Ä¤ë¤Ïº£²ó¤ÎU23À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¤ß¡£ÍèÇ¯2·î¤Ë24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯¤¬ºÇ¸å¤Ç¡¢¿ÜºêÍ¥°á¡¢¥¢¥ß¡¼¥È¡¦¥¨¥í¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÂ³¤¯»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È2¾¡¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£