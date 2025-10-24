ABCテレビ・アナウンス部のインスタグラムが24日に更新され、和気あいあいとした「酒豪の会」の開催が披露された。

会は武田和歌子アナウンサーを中心に開催。「酒豪の会」と題して「今宵もよく食べ、よく飲み、よく笑い、よく喋る」「そろそろ熱燗が美味しい季節。さて次回は…？」と投稿された。

武田アナの他には、鷲尾千尋アナウンサー、大和田美咲アナウンサーが参加し、3人で楽しんだ様子。

「和歌ちゃん、可愛い後輩二人にご馳走して大変ですねぇ」「ほのかに話には聞いていますが、確かに、酒豪三人衆だ（笑）」「斎藤アナとマリドーナさん入れたら、ABC女子アナ酒豪の会のメンバー揃いますね」「酒豪と聞いて説得力のあり過ぎる御三方www」などの声が集まった。

なかには「大仁田さん姿勢が良い育ちが出てるな」「大仁田アナはわかるけど鷲尾アナも酒豪やったんですね」という声も上がり“酒豪がバレる”声も上がった。

大和田アナはお酒好きを公言しており、新人時代には番組で「日本酒ロケ」も行ったほど。実は鷲尾アナもお酒好きで、過去に同インスタグラム内で「お笑いとお酒が大好きとのこと」などと紹介されていた。