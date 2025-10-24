「ＳＶリーグ男子、大阪Ｂ３−１サントリー」（２４日、ジーライオンアリーナ神戸）

開幕戦が行われ、２０２４−２５シーズン覇者のサントリーは同レギュラーシーズン１位の大阪Ｂと対戦し、１−３（２５−２３、２１−２５、２４−２６、２０−２５）で黒星スタートとなった。

サントリーで今季から主将を務める日本代表アウトサイドヒッター高橋藍（２４）はスタメン出場し、コースを狙った頭脳的なスパイクでポイントを稼ぐなどけん引したが及ばず。相手の大阪Ｂもフランス代表セッターで東京、パリ五輪金メダルに貢献したアントワーヌ・ブリザール（３１）、日本代表アウトサイドヒッターで現役専大生の甲斐優斗（２２）が加入するなど大型補強している。

高橋藍は試合後「勝てなかった部分の悔しさはあるが、チームとしていい部分もある。明日勝つことが大切だし、明日の試合もチームが成長できるようにしたい」と話した。

高橋藍は２１日に「週刊文春」で２人の女性との交際を報じられていた。２３日にインスタグラムのストーリーズで「この度は、私のプライベートが報道され、お騒がせしたことを反省しており、お詫び申し上げます。明日より開幕するＳＶ．ＬＥＡＧＵＥ ２０２５−２６シーズンでのプレーに集中して参ります」と謝罪した。

試合は今春会場したジーライオンアリーナ神戸で大阪Ｂのホームゲームとして開催され、９１１３人が来場。これまでホーム最多だった７６３１人を大きく上回る記録となった。