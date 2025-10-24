「デイリースポーツ杯」（２４日、大村）

関東支部次世代のエース候補・宮之原輝紀（２７）＝東京・１１８期・Ａ１＝が、３コースから華麗にまくり差し、通算２３回目、今年は７回目、大村では初の優勝を飾った。２着は１号艇・西岡顕心（香川）、３着は２号艇・岡村慶太（福岡）が入り、３連単は２４３０円となった。

宮之原がシャープなターンで魅了した。人気の１号艇・西岡がインからコンマ０６のトップＳを決めて押し切ったかに見えたが、３コースから切れ味鋭いまくり差しの宮之原がバックで鋭伸。ギリギリのところで舟先を引っかけ、１周２Ｍを先に回って決着をつけた。「バックでは無理かなと思ったけど、仕上がりが抜群だったので届いた。５日間で一番良かった」と満面の笑みがこぼれた。

優勝は前々節の鳴門以来で通算２３回目、今年は堂々７回目の優勝となった。「１０月２２日は奥さんの誕生日だったのでいい報告ができる。周年記念とかまだ出られないので、まずはしっかり成績を残して、来年はまたＳＧ、Ｇ１といった上の舞台で活躍できるような選手になりたい」とさらなる飛躍を誓った。次節の一般戦（１１月９〜１４日・下関）はもちろん、今年はまだまだ優勝回数は増えていきそうだ。