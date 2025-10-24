KANEBO¸ÂÄê♡Ä«Ìë¥¯¥êー¥à¡õÈþÍÆ±Õ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ÎÅß¤ÎÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È
KANEBO¤¬2025Ç¯Åß¡¢´õË¾¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯Çä♡11·î7Æü(¶â)¤è¤ê¡¢Ä«¥¯¥êー¥à¡Ö¥¯¥êー¥à ¥¤¥ó ¥Ç¥¤Ⅱ¡×¤äÌë¥¯¥êー¥à¡Ö¥¯¥êー¥à ¥¤¥ó ¥Ê¥¤¥ÈⅡ¡×¡¢ÈþÍÆ±Õ¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡Ö¥é¥¤¥Ö¥êー¥¹¥¥ó ¥¦¥§¥¢Ⅱ¡×¤ÎÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£±§Ãè¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÁÔÂç¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤âÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£ËèÆü¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ç¾®¤µ¤Ê´õË¾¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÅß¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¢ö
Ä«¤Î´õË¾¤ò³ð¤¨¤ë♡¥¯¥êー¥à ¥¤¥ó ¥Ç¥¤Ⅱ
¥«¥Í¥Ü¥¦¡¡¥¯¥êー¥à¡¡¥¤¥ó¡¡¥Ç¥¤Ⅱ¡¡¥¥Ã¥È¡¡¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡¡¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¡Ö¥¯¥êー¥à ¥¤¥ó ¥Ç¥¤Ⅱ¡×¸ÂÄê¥¥Ã¥È¡Ê8,500±ß/ÀÇ¹þ9,350±ß¡Ë¤Ï¡¢¸½ÉÊ40g¤Ë²Ã¤¨¡¢¾Ð´é¤ò¸Æ¤Ö¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯2Ëç¤ÈÌë¥¯¥êー¥à4g¤¬¥»¥Ã¥È¡£
È©¤¢¤ì¡¦¤¢¤ìÀÂÐ±þ¤Î°åÌôÉô³°ÉÊ¤Ç¡¢ÂÛ»é¤ÎÎÏ¤Ë³Ø¤ó¤À½á¤¤¤¬È©¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢½À¤é¤«¤¯¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ëÈ©¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥á¥¤¥¯Á°¤Î¥Ùー¥¹ºî¤ê¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê♡
¸ÂÄê20g¥µ¥¤¥º¡Ê4,500±ß/ÀÇ¹þ4,950±ß¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
Ìë¤ÎÈ©¤Ë´õË¾¤òÅô¤¹♡¥¯¥êー¥à ¥¤¥ó ¥Ê¥¤¥ÈⅡ
¥«¥Í¥Ü¥¦¡¡¥¯¥êー¥à¡¡¥¤¥ó¡¡¥Ê¥¤¥ÈⅡ¡¡¥¥Ã¥È¡¡¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡¡¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¡Ö¥¯¥êー¥à ¥¤¥ó ¥Ê¥¤¥ÈⅡ¡×¸ÂÄê¥¥Ã¥È¡Ê12,500±ß/ÀÇ¹þ13,750±ß¡Ë¤Ï¡¢¸½ÉÊ50g¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯2Ëç¤ÈÄ«¥¯¥êー¥à4g¤ò¥»¥Ã¥È¡£
¥·¥ï²þÁ±¡¦È©¤¢¤ì¡¦¤¢¤ìÀÂÐ±þ¤Î°åÌôÉô³°ÉÊ¤Ç¡¢¥á¥é¥Ë¥óÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¥·¥ß¡¦¥½¥Ð¥«¥¹¤âËÉ¤®¤Þ¤¹¡£Ìë¤ÎÈ©¤ò¤Ò¤¿¤Ò¤¿¤Î½á¤¤¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¥Ï¥êÈ©¤Ë♡
Ì²¤ë´Ö¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬¡¢ÍâÆü¤Î¾Ð´é¤ò°ú¤½Ð¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ë¡£
´õË¾¤òÅ»¤¦ÈþÍÆ±Õ¥Õ¥¡¥ó¥Ç
¥«¥Í¥Ü¥¦¡¡¥é¥¤¥Ö¥êー¥¹¥¥ó¡¡¥¦¥§¥¢Ⅱ¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È
¡Ö¥é¥¤¥Ö¥êー¥¹¥¥ó ¥¦¥§¥¢Ⅱ¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡Ê11,000±ß/ÀÇ¹þ12,100±ß¡Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¹ë²Ú¤ÊÆâÍÆ¡£
¸½ÉÊ30g¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Ë²Ã¤¨¡¢2¤Ä¤ÎÀ¸Ì¿´¶¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ëー¥¸¥å¥µ¥ó¥×¥ë4ËÜ¡¢Ä«¥¯¥êー¥à4g¡¢¥«ー¥É¥ß¥éー¤¬ÉÕÂ°¡£¤Þ¤ë¤ÇÁÇÈ©¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¥«¥ÐーÎÏ¤Ç¡¢ÆüÃæ¤âÈ©¤¬µ±¤¯♡
¥á¥¤¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ëÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Ï¤ª¹¥¤¤Ê¥«¥éー¤òÁª¤Ù¡¢12,100±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¤â¥»¥Ã¥ÈÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
KANEBO¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç´õË¾¤¢¤Õ¤ì¤ëÅß¤Ë♡
Ä«¤ÈÌë¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤äÈþÍÆ±Õ¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤Î¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤Ê´õË¾¤òÈ©¤«¤é´¶¤¸¤ëÅß♡±§Ãè¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÁÔÂç¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤ä¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£11·î7Æü(¶â)È¯Çä¡¢KANEBO¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦Á´¹ñ¼è°·Å¹¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿µ±¤¯È©¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¢ö