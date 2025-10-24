教頭先生は、どんな仕事をしているの？ 校長より多忙？ 現役教員に聞く“職員室の担任”のハードワーク
皆さんは、教頭先生がどんな仕事をしているか知っていますか？ ある意味、校長先生よりも様子が見えにくい存在かもしれません。しかし、学校を運営する上で欠かせない役割をになっているのが教頭先生であり、その業務内容も多岐にわたります。
今回は現役の小学校教師である松下隼司さんに、教頭先生の仕事内容や、管理職が学校全体に及ぼす影響などについてお聞きしました。
（今回の質問）
小学校の教頭先生は、普段どんなお仕事をしているのですか？
（回答）
校長先生の補佐と位置付けられており、“職員室の担任”的な存在としてあらゆる業務をこなしています。
どういうことなのか、以下で詳しく解説します。
仕事内容としては、各学年の学年だよりや学級通信などの内容チェック、給食の検食、学期末には通知表に誤りがないかの最終的なチェックなど、正確性や大きな責任が求められる内容が多いです。それに加えて、子ども同士でのトラブル対応や保護者対応を任されることも少なくありません。
ほかの教師よりも突発的かつ重要な仕事を担っていることが多く、常に自分のスケジュール通りに仕事をこなしていけないのが教頭先生なのではないでしょうか。
また、教師にとっても教頭先生が仕事をする上での拠りどころになっていることが多いです。
放課後、職員室で困ったことや分からないことがあると教頭先生に確認することが多いですし、年度始めの学校の経営方針について、全教師に細かく説明してくれるのも教頭先生です。
まさに、職員室のクラス担任のような存在ですね。スポーツで例えるならば、校長先生は監督、教頭先生はコーチ（時々プレーヤー）という感じです。
職員室の雰囲気があまりよくないと、子どもが帰った後も終業まで自分のクラスで作業をして、あまり職員室に戻らないという教師もいます。
では、どのような管理職だと職員室の雰囲気があまりよくないかというと、「先生たちを管理・監視しよう」という姿勢が前面に出てしまっているタイプ。
職員室で穏やかに仕事をされていたり、優しく声をかけてくださる管理職が多い一方で、「何か問題は起こしてはいないか」と言わんばかりに教師の様子を監視する管理職も中にはいます。
態度だけではなく、実際にトラブルが起こった時に協力的ではない方も、教師の働く意欲をそいでしまいます。
私自身も昔、対応に困った案件があり教頭先生に相談したところ、「そんなこと言われても私は知らないよ」と返されてしまったことがあります。さらには「あともう少しで定年なんだから、余計なトラブルは起こさないでよ」なんて言って突き放す教頭先生の話も聞きました。
相談に対して上司が真摯（しんし）に受け止めてくれない職場では、部下も安心して働くことはできないですよね。そうした雰囲気は教師にも伝染し、子どもの困りごとに耳を傾けないということにもつながります。
つまり、管理職が学校全体の雰囲気を左右していると言っても過言ではないということです。
私の働いている地域では、大規模校のみに設置されていることが多く、その場合は校長、副校長、教頭という3人管理職の体制を取っていることが一般的なようです。
業務内容については、教頭先生に比べて子どもの教育に関わるというよりも学校運営に関する業務を担っているようですね。
また、副校長については地域によって位置付けが異なるようです。お住まいの地域によっては、私が勤務している地域と副校長先生の位置付けが全く違う場合もあるでしょう。（※）
ここまで話したことを踏まえて考えてみると、私にはまだまだ管理職は難しいなと思います（笑）。
学校の先生たちをまとめ、学校を滞りなく運営していく仕事というのは大変なものだと思います。
※参考
文部科学省「学校に置かれる主な職の職務等について」
東京都教育委員会「教員の任用について」
松下隼司さん
大阪府公立小学校教諭。令和4年度文部科学大臣優秀教職員表彰受賞。令和6年版教科書編集委員。第4回全日本ダンス教育指導者指導技術コンクール文部科学大臣賞、第69回（2020年度）読売教育賞 健康・体力づくり部門優秀賞などの受賞歴を持つ。新刊「先生を続けるための『演じる』仕事術」（かもがわ出版）など著書多数。voicyで『しくじり先生の「今日の失敗」』を発信中。この記事の執筆者：大塚 ようこ
子ども向け雑誌や教育専門誌の編集、ベビー用品メーカーでの広報を経てフリーランス編集・ライターに。子育てや教育のトレンド、夫婦問題、ジェンダーなどを中心に幅広いテーマで取材・執筆を行っている。(文:大塚 ようこ)
【14位までの全結果】「学校の先生に望む出身大学」ランキング！ 2位「京都大学」、1位は？
