King Gnu・井口理、「全く怖く無かったな」のコメントに「何やその強がりww」の声！ 「バッチリ写されてましたよ」
ロックバンドKing Gnu・井口理さんは10月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。King Gnu公式Xの投稿への引用コメントに、反響が寄せられました。
【投稿】King Gnu・井口理の強がりコメント
ファンからは「何やその強がりwwww」「バッチリ写されてましたよ」「1人だけ明らかに怖そうでワロタ」「ライドへのしがみつきが半端ない」「ほんとは怖すぎて涙出ちゃったんでしょ？」「強がり、かわいいね」「これがあの謎のかっこつけムーブか…かわいいじゃねえか」などのコメントが寄せられました。
(文:熱帯夜)
「1人だけ明らかに怖そうでワロタ」同日にKing Gnu公式Xは「『SO BAD』のライブ映像を期間限定で公開中」などとつづり、1本の動画を公開。その投稿を引用し、井口理さんは「本当に全く怖く無かったな。生理現象的な涙が出ただけでした。ドライアイなので」とコメントしました。動画ではKing Gnuのメンバーたちがユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）のアトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」を楽しんでいますが、動画後半で井口さんはかけていたサングラスを外し目元を拭っています。泣いているような井口さんを見て、隣に座っていた常田大希さんは大笑いしており、仲のいい様子が伝わってきます。
“虚無顔”で「ヨッシー・アドベンチャー」を楽しむ様子も公開18日にはUSJのアトラクション「ヨッシー・アドベンチャー」を楽しむ様子も公開した井口さん。コメントでは「なんか2人とも怪しい物売りの人みたい」「井口はんの虚無感と常田さんの表情がいつもツボ」などの声が寄せられました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね！
