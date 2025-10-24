新日本プロレスは24日、東京・後楽園ホールで「SUPER Jr.TAG LEAGUE2025」が行われた。

A組公式戦、IWGPジュニアタッグ王者のSHO、DOUKI組はドラゴン・ダイヤ、田口隆祐組に反則攻撃でなんとか2連勝した。

序盤はSHO。DOUKIのHOT軍が凶器や悪の連係で田口たちを圧倒。しかし、10分すぎには怒りに燃えた田口が猛攻。得意のヒップアタックやブランチャーを見せる。ドラゴン・ダイヤもキックなどで援護。15分すぎには田口がDOUKIのイタリアンストレッチNO・32をこらえると、逆にオーマイ＆ガーアンクル（足首固め）でDOUKIを捉える。SHOの凶器攻撃をドラゴン・ダイヤが阻止に入るが、19分5秒、鉄板攻撃からの横入り式エビ固めで2連勝した。

バックステージでDOUKIは「見ての通りだ。楽勝だよ。楽勝。田口、ダイヤ組なんて楽勝なんだよ」と2本のベルトを手に強気だったが、かなり危ない場面もあった。凶器攻撃でパートナーを援護したSHOも「敵じゃないよ。だからいっただろ。最初からおとなしく勝ち点よこしとけばケガもしなかくてすんだんじゃないのか。残りのやつらも一緒だよ。格が違うんだ」と相変わらず暴言を吐きまくる。

続けてDOUKIは「あしたも公式戦。高橋ヒロムと外道組？なんだ？話題をつくりたかったのか？そんなタッグで最強である俺たちの前に立っていいと思うか？俺たちは全てを持っている最強の王者だ。最強を決めるトーナメントは先が見えてるな」と不敵な笑みを見せるとSHOも「格が違う。敵がおらんぞ」と高笑いで控室に消えた。