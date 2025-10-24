奥さんに不倫がバレて、離婚。その後、不倫相手と再婚する男性もいるようですが、世間は不倫に対するイメージが悪いため、誰も祝福してくれないのが現実です。不倫しているときは刺激的な毎日に浮かれるため、そこまでのことになるとは想像できないのでしょうね……。今回は、職場で不倫して再婚した男性の話をご紹介いたします。

職場で距離を置かれるように

「妻とは職場恋愛で結婚しました。出産を機に妻は退職して、専業主婦に。夫婦仲は悪くなかったけど、育児中心の生活になったことで、男と女という関係性ではなくなってしまい少しモヤモヤを抱えていました。

そんなあるとき、新人の子の教育係を任されたことがあって、その子と男女の関係になってしまったんです。しばらくして不倫が妻にバレて、離婚を告げられました。俺も不倫相手への気持ちが大きくなっていたため、慰謝料と養育費を支払う約束をして妻とは離婚しました。

そして、それから1年後に再婚。幸せな日々を過ごしていたけど、社内で俺の評判は悪くなり、同僚からは距離を置かれるようになりました。妻は育児に専念するために仕事を辞めたのに、俺は職場で不倫してその子と再婚するなんて、たしかに非常識だと思います。このまま居心地悪い職場で働くのか、もう40を超えてるけど今から転職をするか迷っています。正直、不倫して再婚するのがここまでイメージが悪くなるとは思いませんでしたよ」（体験者：40代 男性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 不倫は最低な行為ですよね。特に社内で不倫をしてしまうと、一気に悪評が広まってしまいます。不倫して再婚した場合、祝福してくれる人はほぼいないと思ったほうが良いでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。