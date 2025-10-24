iPhone 16を最大25W無線充電、UGREEN『Magflow』マグネット式ワイヤレス×ケーブル内蔵のモバイルバッテリー
フォーカルポイントは、UGREENの新モデル『Magflowシリーズ 10000mAh マグネット式モバイルバッテリー（型番：65958B）』の国内販売を2025年10月23日より開始した。
Qi2.2認証を取得し、iPhone 16シリーズでは最大25Wのマグネット式ワイヤレス充電に対応する。USB-Cポートと内蔵USB-Cケーブルの両方が最大30Wの入出力に対応しており、有線とワイヤレスの“デュアル充電モード”を備える。
◼︎iPhone 16で最大25W充電、MPP対応の最新Qi規格
『UGREEN Magflow 10000mAh』はQi2.2認証を取得し、MagSafe互換のマグネット式ワイヤレス充電をサポート。最新のMPP（Magnetic Power Profile）プロトコルに対応しており、iPhone 16以降のモデルでは最大25Wの高速ワイヤレス充電が可能だ。iPhone 15以前でも最大15Wに対応する。
◼︎有線・無線のデュアル充電であらゆるデバイスに対応
USB-Cポートと内蔵USB-Cケーブルを搭載し、いずれも最大30Wの入出力に対応。スマートフォンやタブレット、イヤホンなど複数デバイスを同時に急速充電できる。外出時でもケーブルを持ち歩かずに済む設計で、機動性を重視している。
本体にはApple規格準拠のN52Hマグネットを内蔵し、最大10Nの磁力でデバイスをしっかりと固定。高精度な位置合わせにより充電効率を最大化する。また、過電流・過電圧・短絡に対する多重保護機能を備え、航空法にも適合した機内持ち込み可能なバッテリー仕様となっている。
容量は10,000mAh。スマートフォンを複数回充電できるスタミナを備えながら、ポケットにも収まるサイズ感を実現。ワイヤレスでも有線でも、高出力で安定した給電が可能だ。
◼︎製品仕様
・製品名：『UGREEN Magflowシリーズ 10000mAh マグネット式モバイルバッテリー』・型番：65958B（UGR-BY-000024）・JANコード：4512223697920・容量：10,000mAh・ワイヤレス出力：最大25W（iPhone 16以降）、15W（iPhone 15以前）・有線出力／入力：最大30W（USB-Cポート／内蔵ケーブル）・マグネット：N52H（最大10N磁力）・安全機能：過電流／過電圧／短絡保護、航空法適合・対応規格：Qi2.2認証／MagSafe互換／MPPプロトコル対応・販売開始日：2025年10月23日・販売元：フォーカルポイント株式会社
（文＝リアルサウンドテック編集部）