電化やディーゼル化で姿を消していったSL＝蒸気機関車のなつかしい映像です。

岡山駅のホームで黒煙を吐く蒸気機関車、通称「D（でごいち）51」。

消えゆく姿を惜しんで、一日限定で登場した「さよなら列車」です。

動力の電化などに伴い徐々に姿を消した蒸気機関車。

1971年には岡山県内で走る路線は伯備線だけとなりました。

「三重連」が鉄橋を渡る！

新見市の鉄橋を渡る機関車をよく見てみると…煙突が1，2，3個？この特徴的な編成は、D51型を3つ連結した「三重連」といわれるもの。急こう配が多い新見と鳥取県の足立（あしだち）間で貨物をけん引していました。

「三重連」は全国的にも珍しく1968年ごろから1971年の4年間でなんと約6万人の鉄道ファンが写真を撮りに訪れたそうです。

さようなら列車の車内は…大賑わい！

