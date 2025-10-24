きっと言葉より雄弁。“視線と行動”に表れる男性の「本命サイン」
「好き」と言葉にしなくても、態度には気持ちが出てしまうもの。特に男性は、本命の女性にだけには“特別な行動”を見せるところがあります。そこで今回は、そんな男性の“視線と行動”に表れる男性の「本命サイン」をチェックしてみましょう。
さりげなく目で追ってしまう
会話をしていなくても、気づくと視線が合う。それは偶然ではなく、無意識の「見ていたい」という気持ちの表れです。
男性は本命の女性の動きや表情を自然と目で追ってしまいます。ふと視線が合って彼が照れたように逸らすなら、本命サインでしょう。
小さな変化をすぐ見抜く
「髪切った？」「今日は雰囲気違うね」などと声をかけてくるのは、日常的にあなたを観察している証拠。興味のない相手の変化には、そもそも気づけません。本命女性に対してだけ、細かい部分まで自然と目がいくのが男性心理です。
一緒にいる時間を“引き延ばそうとする”
「そろそろ帰る？」と聞かず、自然と会話を続ける。「もう一軒行かない？」と誘ってくる。こうした行動はあなたと過ごす時間が心地よく、まだ離れたくないというサインです。本気で恋する男性は、意識的に一緒にいる時間を“引き伸ばそう”とします。
男性があなたにどんな視線を向け、あなたに対してどんなことをしてくれるか。そこにこそ、本命サインが隠れていますよ。
