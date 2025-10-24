ROIROM（本多大夢、浜川路己）『AERA』表紙に登場！ファンとともに作り上げたい大きな夢を語る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ROIROMが10月27日発売の『AERA 11月3日号』（朝日新聞出版）の表紙とインタビューページイ登場する。

■蜷川実花による7ページのカラーグラビアは必見

オーディション番組で注目を集めた本多大夢と浜川路己。今年5月、ROIROMの結成が発表されると、Xではトレンド1位に。それから半年の間に、雑誌媒体やテレビ番組、ラジオ番組出演など活躍の場を広げている。11月には有明アリーナでデビューライブを開催予定だ。

今回のロングインタビューでは、ファンとともに作り上げたい大きな夢を語った。ふたりの掛け合いに滲む「仲の良さ」にも注目だ。

表紙およびグラビアの撮影は、「運命のふたり」を象徴するかのような赤い糸が揺れるなかで行われた。AERA表紙フォトグラファーの蜷川実花による7ページのカラーグラビアは必見。

また、誌面に収載しきれなかったふたりのトークやメッセージ動画はデジタルで展開、ROIROMからのプレゼントも用意されている。詳細は誌面QRコードで確認を。

■書籍情報

2025.10.27 ON SALE

『AERA（アエラ）2025年11月3日号』

