全く付き合う気になれない。男性が「恋愛対象にしない女」とは
男性から全く恋愛対象として意識してもらえないなら、絶対に恋愛関係には発展しないもの。
そこで今回は、男性が「恋愛対象しない女」の特徴を紹介します。
品のない言動が多い
男性は品のない言動ばかりの女性を恋愛対象にはしません。
例えば口の中に食べ物が入っている状態で話しかけてきたり、言葉遣いが乱暴だったり、行動する際に大きな音を立てたりする女性は、男性は顔に出さずとも「絶対付き合えない」「友達にはなれても、恋人にはなれない」などと思うはず。
身だしなみに気を遣わない
身だしなみに気を遣わない女性についても、男性は恋愛対象として見ない傾向があります。
普段からノーメイクの日が多かったり、部屋着のような格好で外出するのが多かったりすると「だらしないな」と男性に感じさせてしまうでしょう。
気になる男性に街中でばったり遭遇なんてことも絶対にないとは言えないので、日頃から清潔感のある身だしなみを心がけ流べきです。
男性に求める条件が高すぎる
男性に求める条件があまりにも高い女性も、恋愛対象から外されやすいです。
なぜなら、「現実にはそんな男いない」「自分はそれに見合う価値あるの？」と男性は感じてしまうから。
求める条件があることはを決して悪いことではありませんが、基本的には公言しない方が恋愛面ではプラスに働くでしょう。
気になる男性にアプローチしたところで、その男性から恋愛対象として見られないことには何も始まらないので、ぜひ今回紹介した特徴に当てはまらないように注意してみてくださいね。
