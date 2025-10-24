総再生回数32億回超え！『Spookiz（スプーキッズ）』5年ぶり新シーズンの第4弾ティザー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

世界で人気のキャラクターアニメーションコンテンツ『Spookiz』（読み：スプーキッズ）が、約5年ぶりとなる新シーズンの第1話公開直前に、4本目となるティザー動画を公開した。

■コウモリの姿に変身したCulaがBaby Kebiを掴んで空を飛ぶ

Spookizは、作品発表の基盤となっているYouTubeアカウント登録者数622万人（10月24日現在）、総再生回数32億回超え（10月24日現在）を誇る世界中にファンを持つ3DCGアニメーション。

セリフのない非言語かつ1～3分の短尺のアニメーションとして、アメリカをはじめとして、日本を含むアジア、中南米、ヨーロッパ等々、世界中で絶大な人気を誇っている。

そしてこのたび、新シーズン『Spookiz -Monsters Awakening-』の第1話公開がいよいよ1週間後に迫るなか、4本目となるティザー動画が公開となった。

ティザー動画では、ドラキュラのCulaがコウモリの姿に変身し、やんちゃなBaby Kebiを掴んで空を飛んでいたと思いきや、ラストには何かにおびえる表情が映し出される。この目線の先にあるものとは？

新シーズン『Spookiz -Monsters Awakening-』第1話は、10月31日21時に公開。

