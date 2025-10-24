ほとんどの女性が共感。ドン引きしてしまう「男性のNG行為」って？
男性と２人きりで過ごしてみると、思わず男性にドン引きしてしまうことがあるかもしれません。
そこで今回は、ほとんどの女性が共感する「男性のNG行為」について紹介します。
｜自分の話ばかりしてくる
会話中、男性によっては自分の話しかしてこないケースがあります。お互いに興味ある内容ならまだしも、こちらがついていけないレベルの話をされることほど苦痛な時間はありません。
そういう男性とは、きっと深い仲にはなれないでしょう。
｜お店の人に対して態度が悪い
自分には普通に接してくれるのに、他人にはやたらと厳しく接してしまう男性と一緒に出かけると、きっと何度も不快な思いをするでしょう。
｜目の前でスマホを何度も触る
２人きりのシチュエーションで自分をそっちのけでスマホを触り続ける男性も不快なもの。一緒にいる相手に対して非常に失礼な行為というモラルを持ち合わせていないのでしょう。
そんなことをしてしまう男性は、きっとあなたを大切な女性とは思っていないとも言えます。
｜細かい金額まできっちり割り勘
男性のなかには、とてもケチくさい方も当然います。例えば一緒に食事に出かけても、１円単位まできっちり計算して割り勘しようとしてくることもあるでしょう。
ここまでされると、どんな女性もきっとドン引きするはずです。
どれだけカッコよくても、人間性がダメな男性とは今後のお付き合いを考えたほうが良いでしょう。もちろん、あなた自身も男性に同じようなことをしないように注意していきましょうね。
