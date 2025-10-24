Kvi Baba、アナログ盤2枚同時発売＋武道館ワンマンのダイジェスト映像を地上波初放送
Kvi Babaが明日10月25日12:00より、今年8月に発表したアルバム『Shout Out to Jesus』と、前作となるメジャー1stアルバム『Jesus Loves You』(2023年3月発表)のアナログ盤を予約販売開始することが発表となった。
アナログ盤『Shout Out to Jesus』にはデジタル版に未収録の「I Like It (Remix) feat. R-指定」を追加収録。また、『Jesus Loves You』には、代表曲「Too Bad Day But… (Remix) feat. AKLO & KEIJU」をはじめ、「愛鎚」「Fuck U Love U」「二つ目の家族」「Baby Come Back」「TOMBI」など、ライブでもお馴染みのKvi Babaの代表曲を多数収録。
なお、アナログ盤単体に加えて、アルバムのアートワークをフロントに大胆にプリントしたオリジナルTシャツとのバンドルセットも同時販売。今年8月28日の日本武道館公演の際にも、キービジュアルを使用したTシャツが即完売し、二次流通ではプレミア価格で取引されていたこともあり、今回も同様のケースが予想されるとのことだ。販売期間は10月25日12:00から11月3日23:59まで。
さらに、Kvi Baba日本武道館公演＜Shout Out to Jesus＞のダイジェスト版が11月9日25:55より、フジテレビ系列にて地上波放送されることが決定した。
■Kvi Baba -The VINYL-
2025年10月25日(土)12時より予約販売開始
※お届けは12/15以降準備発送予定
■アナログ盤『Shout Out to Jesus』
レーベル：TOY’S FACTORY
【1LP(完全限定生産)】PPTF-3916 5,000円(税抜)
●予約販売ページ
・Vinyl +T-Shirts：https://store.toysfactory.co.jp/products/pptf-3916-1
・Vinyl Only：https://store.toysfactory.co.jp/products/pptf-3916
▼SIDE A
01 Intro -Shout Out to Jesus-
02 City Love City Love City Love
03 I Like It
04 Luv Myself feat. AKLO & KEIJU
05 Last, First, Forever (feat. J. Rio & Cherish)
▼SIDE B
06 Ms. U feat. idom & SALU
07 To Man Nai
08 Life Interlude
09 Friends, Family & God feat. G-k.i.d & KEIJU
10 1234
11 I Like It (Remix) feat. R-指定 (Bonus Track)
■アナログ盤『Jesus Loves You』
レーベル：TOY’S FACTORY
【1LP(完全限定生産)】PPTF-3915 5,000円(税抜)
●予約販売ページ
・Vinyl +T-Shirts：https://store.toysfactory.co.jp/products/pptf-3915-1
・Vinyl Only：https://store.toysfactory.co.jp/products/pptf-3915
▼SIDE A
01 愛槌
02 Fuck U & Love U
03 キスシーン
04 ⼆つ⽬の家族
05 いつかは
06 ヴァンパイアみたいな気分
▼SIDE B
07 Bye Bye (0331)
08 Baby Come Back
09 TOMBI
10 Tear Wave
11 ガラスの男
12 Too Bad Day But…(Remix) feat. AKLO & KEIJU
■横浜アリーナ公演＜Shout Out to Jesus in YOKOHAMA ARENA＞
2026年8月27日(木) 神奈川・横浜アリーナ
open18:00 / start19:00
▼チケット ※SOLD OUT
9,800円 ※全席指定
年齢制限：※未就学児入場不可
枚数制限：4枚
主催：Toy’s Factory
制作：01 creative
（問）クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669
