Kvi Babaが明日10月25日12:00より、今年8月に発表したアルバム『Shout Out to Jesus』と、前作となるメジャー1stアルバム『Jesus Loves You』(2023年3月発表)のアナログ盤を予約販売開始することが発表となった。

アナログ盤『Shout Out to Jesus』にはデジタル版に未収録の「I Like It (Remix) feat. R-指定」を追加収録。また、『Jesus Loves You』には、代表曲「Too Bad Day But… (Remix) feat. AKLO & KEIJU」をはじめ、「愛鎚」「Fuck U Love U」「二つ目の家族」「Baby Come Back」「TOMBI」など、ライブでもお馴染みのKvi Babaの代表曲を多数収録。

なお、アナログ盤単体に加えて、アルバムのアートワークをフロントに大胆にプリントしたオリジナルTシャツとのバンドルセットも同時販売。今年8月28日の日本武道館公演の際にも、キービジュアルを使用したTシャツが即完売し、二次流通ではプレミア価格で取引されていたこともあり、今回も同様のケースが予想されるとのことだ。販売期間は10月25日12:00から11月3日23:59まで。

さらに、Kvi Baba日本武道館公演＜Shout Out to Jesus＞のダイジェスト版が11月9日25:55より、フジテレビ系列にて地上波放送されることが決定した。

■Kvi Baba -The VINYL-

2025年10月25日(土)12時より予約販売開始

※お届けは12/15以降準備発送予定 『Shout Out to Jesus』 ■アナログ盤『Shout Out to Jesus』

レーベル：TOY’S FACTORY

【1LP(完全限定生産)】PPTF-3916 5,000円(税抜)

●予約販売ページ

・Vinyl +T-Shirts：https://store.toysfactory.co.jp/products/pptf-3916-1

・Vinyl Only：https://store.toysfactory.co.jp/products/pptf-3916

▼SIDE A

01 Intro -Shout Out to Jesus-

02 City Love City Love City Love

03 I Like It

04 Luv Myself feat. AKLO & KEIJU

05 Last, First, Forever (feat. J. Rio & Cherish)

▼SIDE B

06 Ms. U feat. idom & SALU

07 To Man Nai

08 Life Interlude

09 Friends, Family & God feat. G-k.i.d & KEIJU

10 1234

11 I Like It (Remix) feat. R-指定 (Bonus Track) 『Jesus Loves You』 ■アナログ盤『Jesus Loves You』

レーベル：TOY’S FACTORY

【1LP(完全限定生産)】PPTF-3915 5,000円(税抜)

●予約販売ページ

・Vinyl +T-Shirts：https://store.toysfactory.co.jp/products/pptf-3915-1

・Vinyl Only：https://store.toysfactory.co.jp/products/pptf-3915

▼SIDE A

01 愛槌

02 Fuck U & Love U

03 キスシーン

04 ⼆つ⽬の家族

05 いつかは

06 ヴァンパイアみたいな気分

▼SIDE B

07 Bye Bye (0331)

08 Baby Come Back

09 TOMBI

10 Tear Wave

11 ガラスの男

12 Too Bad Day But…(Remix) feat. AKLO & KEIJU

■横浜アリーナ公演＜Shout Out to Jesus in YOKOHAMA ARENA＞

2026年8月27日(木) 神奈川・横浜アリーナ

open18:00 / start19:00

▼チケット ※SOLD OUT

9,800円 ※全席指定

年齢制限：※未就学児入場不可

枚数制限：4枚

主催：Toy’s Factory

制作：01 creative

（問）クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669

