24日（金）に大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第1節GAME1が行われ、大阪ブルテオンとサントリーサンバーズ大阪が、GLION ARENA KOBEにて対戦した。

世界最高峰リーグを目標に、昨シーズンより新たに誕生したSVリーグは2025-26シーズンで2年目を迎える。リーグのさらなるパワーアップを目指して各チーム、今シーズンはどんな熱い戦いを見せてくれるだろうか。

新シーズンの幕開けとなった初戦、ホームの大阪Ｂはセッター（S）にアントワーヌ・ブリザール、アウトサイドヒッター（OH）にミゲル・ロペスと甲斐優斗、ミドルブロッカー（MB）に山内晶大とエバデダン・ラリー、オポジット（OP）に西田有志、リベロ（L）に山本智大をスタメンに起用。

対するアウェーのサントリーはSに関田誠大、OHに髙橋藍とデ・アルマス・アライン、MBに柏田樹と小野寺太志、OPにドミトリー・ムセルスキー、Lに小川智大という布陣で臨んだ。

第1セットの入りは、ラリーを交えながら両者点の取り合いとなるが、ブリザールのサービスエースで先行した大阪Ｂが、その後も要所でブレイクを取り10-7とリードする。しかし中盤の関田のサーブターン、守備からの切り返しでラリーを連続で制し、3連続ポイントを奪ったサントリーが16-16と同点に追いつく。そしてリリーフサーバーで出た甲斐孝太郎が弟の甲斐優斗をサーブで崩してブレイクに貢献、終盤でサントリーが一歩前に出る。20点目以降はサイドアウトの取り合いが続くが、最後はロペスのスパイクがアウトになり、23-25でサントリーがまず先取する。

第2セットは、スタートに甲斐のサービスエースでブレイクした大阪Ｂが僅かに先行する。さらに、ラリー中でも的を絞らせないブリザールのトスが光り、10-5と点差を広げる。中盤もサントリーに追い上げを許さない大阪Ｂがリードを維持し、終盤に入る。小野寺が西田のスパイクをブロックでシャットする等、じわじわと点差を縮めにかかるサントリーだったが、これまで決定率100％の山内の速攻でセットポイントを握った大阪Ｂが逃げ切り、25-21でセットを取り返す。

注目の第3セット序盤は、大阪Ｂが先行して試合が進む。中盤にじわじわと点差を縮めていくサントリー、気づけば12-11の1点差に詰め寄るが、直後に立て続けにミスが続き、再び大阪Ｂが15-11とリードを広げる。しかし終盤、アラインの強烈なサービスエースを含む3連続ポイントでサントリーが再び1点差に。終盤にはサントリーが1セット目と同じ展開で逆転に成功、20点目以降はサイドアウトの取り合いとなり、このセットはデュースにもつれる。大事な場面、スパイクアウトで得点を得た大阪Ｂがセットポイントを握り、最後は甲斐に代わって途中出場のOH富田将馬が決め切り、26-24で勝利に王手をかける。

第4セットのスタートは一進一退の攻防戦に。その中でサービスエースを含む5連続ポイントで突き放しにかかったのは大阪Ｂ。サントリーも要所でブレイクに成功し点差を縮めていくが、大阪Ｂはロペスのサービスエースなどで再び流れを掴む。終盤、サントリーはムセルスキーを中心に得点を重ねるが、大阪Ｂの富田が良いコースにスパイクを決め切りマッチポイントを握る。最後はリリーフサーバーで出場した甲斐優斗が見事なサービスエースを決め、25-20でゲームセット。セットカウント3-1で、大阪Ｂが大事な初戦を制した。

いよいよ開幕したSVリーグ男子。開幕戦のGAME1は、ホームの大阪Ｂが第1セットを落としたものの、その後のセットを連取し逆転での勝利を飾った。次戦、両チームのGAME2は25日（土）19:05より試合が開始する。

■試合結果

大阪ブルテオン 3-1 サントリーサンバーズ大阪



第1セット 23-25

第2セット 25-21

第3セット 26-24

第4セット 25-20

