a子、2026年6月より自身初の全国5都市ワンマンツアー＜a子 LIVE TOUR 2026 “JUNO”＞開催決定
a子が、2026年6月に自身初となる全国ツアー＜a子 LIVE TOUR 2026 “JUNO”＞の開催を発表した。
2026年6月7日開催の北海道・PENNY LANE 24を皮切りに、2026年8月22日の東京・LINE CUBE SHIBUYAでのファイナルまで全国5都市を巡るツアーとなる。
チケットは最速先行が受付スタートしているので、ぜひチェックしてほしい。
■＜a子 LIVE TOUR 2026 “JUNO”＞
2026年6月7日（日） 【北海道】PENNY LANE 24
2026年6月13日（土） 【福岡】DRUM Be-1
2026年6月14日（日） 【大阪】サンケイホールブリーゼ
2026年6月21日（日） 【愛知】NAGOYA CLUB QUATTRO
2026年8月22日（土） 【東京】LINE CUBE SHIBUYA
◆チケット
【北海道、福岡、愛知公演】 スタンディング 6,500円（税込)+ドリンク代別途
【東京、大阪公演】 指定席 7,500円（税込)
・オフィシャル最速先行（抽選）
2025年10月24日（金）21:00 〜 2025年11月9日（日）23:59
https://eplus.jp/ako2026/
※1人につき4枚までとなります。
※開場・開演時間は変更となる場合がございます。
※未就学児童入場不可
◆主催：各地イベンター / 企画・制作 : IRORI Records
◆お問い合わせ
YUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525 <平日12:00〜17:00>
CREATIVEMAN PRODUCTIONS (東京)：03-3499-6669
マウントアライブ(北海道) 050-3504-8700 <平日11:00〜18:00>
キョードー西日本(福岡) 0570-09-2424
ジェイルハウス（愛知）052-936-6041
関連リンク
◆a子 オフィシャルサイト
◆a子 オフィシャルX
◆a子 オフィシャルInstagram
◆a子 オフィシャルYouTubeチャンネル