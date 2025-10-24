大橋ちっぽけ、新曲「言ってよ」本日配信＋オフィシャルオーディオ公開
大橋ちっぽけが、新曲「言ってよ」を本日配信リリースした。さらに、オフィシャルオーディオも公開された。
同楽曲は、テレビ愛媛による中高生応援プロジェクト「＃青春にエール」のテーマソングとして番組内でも放送されており、「Youth」に収録されているアコースティックな曲調とは一変、爽快なロックサウンドが楽しめる1曲になっているという。
なお大橋ちっぽけは、11月にワンマンツアー＜New Perspective＞を東京・大阪で開催する。アコースティックセットとは違う、迫力あるバンドセットライブを是非楽しんで欲しい。
◾️「言ってよ」
2025年10月24日（金）配信リリース
配信：https://ohashi-chippoke.lnk.to/ItteyoPR
◾️アコースティックEP『Youth』
2025年9月12日（金）配信リリース
◆収録曲
M1.常緑 - Acoustic ver.
M2.寂しくなるよ feat.とた - Acoustic ver.
M3.嫌でもね - Acoustic ver.
M4.僕は呪う - Acoustic ver.
M5.痛いよ - cover
M6.Goodbye My Youth - demo
◆大橋ちっぽけセルフライナーノーツ
M1.常緑 - Acoustic ver.
代表曲として、これまでにも「常緑 - 2023 self cover」をリリースしたり、ライブ向けにアレンジをしたりと様々なバージョンが存在していますが、今回はこれまでトライしたことのなかった方向性に仕上がったと思っています。原曲でもお世話になったアレンジャー岩崎さんのセンスが光る、ネオソウル的な雰囲気に生まれ変わりました。岩崎さんと二人きりで、かなりミニマルなスタイルでのレコーディングを行ったので、良い意味で肩の力が抜けた、軽やかなボーカルにも注目していただけると嬉しいです。この曲との向き合い方で悩んだ時期もありますが、端的に言うと、やっぱり良い曲だなと思います。
M2.寂しくなるよ feat.とた - Acoustic ver.
これまで自分の楽曲に誰かをお呼びするという経験がありませんでしたが、初めてのフューチャリングがとたさんで本当に良かったと思いました。「寂しくなるよ」は自分の中では、男性目線でどこか独りよがりな感情を歌っている曲というイメージでしたが、とたさんの儚くも芯のある歌声によって全く新しい景色を纏った曲へと生まれ変わった気がします。アレンジする際キーの設定で悩む場面がありましたが、1番と2番で大胆にキーを変更することで、二人それぞれの声が映えるような仕上がりになったと思います。アコースティックアレンジによって、どこか大人っぽい雰囲気に変化しているところも楽しんでいただきたいです。
M3.嫌でもね - Acoustic ver.
ライブでサポートギター/バンドマスターとしてお世話になっている坂本遥さんにアレンジをお願いした1曲。実はライブで楽曲のリアレンジをする際は遥さんと二人で方向性を決めて作ることが多いので、今回はそれが音源でも実現した形になります。一緒にスタジオに入り、フレーズを一つ一つ試しながら録音し、アコースティック×DTMな感じで制作を進めていきました。「焚き火を囲んで歌っているようなイメージ」とよく制作中に話していましたが、まさにそんな温かみのある、カントリーっぽい雰囲気の加わったアレンジになったと思います。パーカッションとして、スタジオに置いてあったカップ麺の容器を叩いた音が入っているのが隠し味です。
M4.僕は呪う - Acoustic ver.
ライブのサポートキーボードでお世話になっているハナブサユウキさんと初めてレコーディングをしました。アコースティックワンマンライブ「kiun #1」でハナブサさんのピアノと歌ったバージョンが個人的にとても気に入っており、今回のEPにもぜひ収録したいと思っていました。レコーディングはピアノとボーカルを同時に一発録りするというかなりストイックな方法で行われ、その分ライブ感のある聴き応え抜群な音源となりました。MIXもかなりドライ目な仕上がりになっており、レコーディング時の緊張感が伝わる1曲になったと思います。ハナブサさんの、歌に優しく寄り添う美しいピアノにもぜひ注目してください。
M5.痛いよ - cover
僕がアコースティックギターを買ってすぐの頃から、ずっと弾き語りでカバーを練習していたのがこの曲でした。この曲と出会った当時はまだ中学生でしたが、思い当たる感情ばかりが詰め込まれた歌詞と、繊細なファルセットを多用した歌唱に衝撃を受けたことを覚えています。今回「Youth」というタイトルでEPを出すにあたり、自分の音楽人生における青春時代と切っても切れない楽曲だというところから、恐れ多くもカバーをさせていただきました。この曲のレコーディングに向けて入手したクラシックギターのしっぽりとした音色から始まり、少しずつビートやベースが重なって、最後には重厚なボコーダーコーラスが入ってくるという、曲が進むにつれてどんどん惹き込まれていくようなアレンジになったと思います。
M6.Goodbye My Youth - demo
今回のEPをリリースするにあたって、既存曲のリアレンジだけでは寂しいと思い、僕の希望で収録させていただいた新曲になります。自宅で収録し、編曲やMIXも僕が行ったデモ音源ですが、その分温かみがあって面白いサウンドになったと思っています。ちょっと前、7、8年住んだ街から引っ越しをし、新たな環境での生活がスタートしたのですが、その頃に感じていたことを日記のように書いた曲です。別れもあったけど、出会いにワクワクできる、そんな自分を愛したいというシンプルなテーマを歌ったこのデモ音源が、このEPの存在すら前向きなものにしてくれる気がしています。
◾️＜大橋ちっぽけワンマンツアー2025「New Perspective」＞
◆東京公演
・日時：2025年11月7日（金）OPEN 18:15 / START 19:00
・場所：渋谷CLUB QUATTRO
・チケット代：6,000円(+1D)
・お問い合わせ：SOGO TOKYO 03-3405-9999(月〜土 12:00-13:00,16:00-19:00 ＜祝日を除く＞）
◆大阪公演
・日時：2025年11月29日（土）OPEN 17:15 / START 18:00
・場所：梅田Shangri-La
・チケット代：6,000円(+1D)
・お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888(月〜土 11:00〜18:00)
