新登場×大丸東京限定！ディズニー作品がモチーフのスイーツ店【パティスリー アニヴェル】がオープン
東京駅に直結する大丸東京店の１階に、ディズニー作品からインスピレーションを得た【PATISSERIE ANNIVEL（パティスリー アニヴェル）】が2025年10月29日（水）にオープン。ここでしか手に入らないケーキやパフェ、焼き菓子などが新登場。限定感たっぷりの商品が並びます。
｜ディズニーをイメージしたスイーツ店が新登場
ディズニーの物語や世界観をケーキや焼き菓子、ティータイムを彩る紅茶など、バラエティ豊かなスイーツやドリンクで表現。大切な人の誕生日や記念日のほか、時には自分へのご褒美に、おめでとうとありがとうの気持ちを届けます。
▲大丸東京店1階にオープン ＜画像提供：PATISSERIE ANNIVEL＞
パティスリー アニヴェルのある大丸東京店は、JR東京駅の八重洲北口改札を出て正面。ディズニーファンのみならず、新幹線や特急、在来線などを利用する人は、立ち寄っておきたいお店です。
｜すべて試したくなる４種類のケーキ
『眠れる森の美女』や『アナと雪の女王』など、ディズニーの物語を表現した華やかなアニバーサリーケーキは、特別な日や記念日におすすめです。コレクションカードも添えられて、それぞれの物語を感じながら楽しめます。
オーロラ姫の美しさや優しさを、薔薇をかたどったライチとラズベリーのムースで包んだケーキ『眠れる森の美女』。妖精の魔法の余韻を表現したムース層や “愛する人のキスで目覚める” ポッピングキャンディの刺激など、7つの層で物語を表現。バラとラベンダーのやさしい香りが、オーロラ姫の目覚めの瞬間を彩ります。
▲『眠れる森の美女』 Rose du Sommeil ベリーライチとバニラのホワイトショコラ・ムース 直径12cm／￥7,020（税込）
雪の結晶が美しい『アナと雪の女王』。淡い青色のコーティングは、カルダモンの入ったマジパンやホワイトチョコレートを使ってエルサの魔法に包まれた氷の世界をイメージ。中に重なる甘酸っぱいピンクピーチのジュレはアナ、上品なホワイトピーチは芯が強く気高いエルサ。姉妹の絆をテーマにしたケーキです。
▲『アナと雪の女王』 Deux Cœurs de Neige ハーブ香るピーチのホワイトショコラ・ムース 直径12cm／￥6,480（税込）
真っ赤なケーキは『白雪姫』。赤いチョコレートでコーティングされたケーキの中には、白雪姫の純粋さを表わす白いクリームチーズのババロアと、5種のスパイスを使って12時間煮込んだリンゴのコンポートやイチゴ、土台に使ったほろ苦いキャラメルのストロイゼルなどが重なり、ひと口ごとに物語の情景を感じられるケーキです。トッピングの “毒リンゴ” もぜひ味わってみてください。
▲『白雪姫』 Pomme de Vérité スパイス香るりんごとチーズババロアケーキ 直径12cm／￥7,020（税込）
真っ白なジャスミンの花が飾られ、魔法の絨毯は小麦粉を麺状にしたカダイフで表現。スポイトに入ったレモンシロップをかけると色が変わり、ジーニーのいたずらを表現した驚きのケーキです。全体をジャスミンが香るホワイトチョコレートガナッシュでコーティング。ピスタチオを使ったムースや、オレンジやカシス、刻み洋梨のコンポートを使ったジュレの風味が、口いっぱいに広がります。
▲『アラジン』 Voyage Enchanté 魔法仕掛けのピスタチオのオリエンタル風ムース 直径12cm／￥7,020（税込）
｜パルフェに込めたディズニーの世界観
透明なグラスに重ねた色とりどりのジュレやクリームの層で『ふしぎの国のアリス』や『チップ＆デール』、『おしゃれキャット』の世界観を楽しめるパルフェです。どんな物語なのか、ぜひ味わってみてください。
時計とトランプと言えば『ふしぎの国のアリス』。一番上にはホワイトチョコレート、その下にブラックココアとカシスのブランマンジェで黒い層を作り、ふしぎの国に足を踏み入れる不安と好奇心を表現。扉を開けた時の戸惑いと胸の高鳴りをイメージするのは、酸味とほのかな苦みを感じるグレープフルーツのムース層。物語を想い出しながら、食べてみてください。
▲『ふしぎの国のアリス』「Temps Merveilleux カシスとグレープフルーツのブラック＆ホワイトパルフェ」￥1,296（税込）
『チップ＆デール』のパルフェは秋の森で見つけた小さな宝物をイメージ。大きなリボンと生クリームで表現した真っ白な毛並み、気品と可愛らしさをグラスに閉じ込めた『おしゃれキャット』はマリーの雰囲気たっぷりです。
▲『チップ＆デール』の「Trésor d'Automne 洋梨とベリーのミルクティーパルフェ」と『おしゃれキャット』（マリー）の「Fleur de Chat ベリーチーズとブラマンジェのパルフェ」各￥1,296（税込）
｜手軽に買える焼き菓子や限定の紅茶も
お店には焼き菓子などもそろえるほか、スイーツと一緒に楽しめるフレーバーティーは、ファン心をくすぐるキュートな缶入りです。
フルーツをのせたガレットは、発酵バターの豊かな香りと風味がふくらみ、ティータイムにピッタリ。そして砂糖で作った小さなミッキーモチーフがガレットにあることも。もし出会えたら「今日はいいことが起こりそう！」。そんな楽しい気持ちにしてくれる商品です。
▲『ミッキー＆ミニー』Galette au Annivel フルーツガレット 5枚入り￥1,944（税込）〜
2種類の紅茶にも物語を用意します。『ふしぎの国のアリス』のMAD TEA PARTY BLENDは、お茶会のシーンをイメージ。マスカットのフルーティーさとベルガモットの華やかな香り、キャラメルの奥深い風味を楽しめます。SWEET DREAMS BLENDは『眠れる森の美女』の優しい眠りをイメージして、リラックス効果や安眠作用のあるカモミールを使い、バニラとストロベリーの香りに憩うフレーバーティーです。
▲紅茶缶 各10個入り ￥2,376（税込）
ディズニーのストーリー性をケーキやパフェに込めた新登場のお店【パティスリー アニヴェル】。旅行やビジネスの起点として利用することの多い東京駅。八重洲北口改札の正面にある大丸東京店は、買物にとても便利。そこでしか手に入らない限定感たっぷりのお土産を探すなら、ぜひのぞいてみてくださいね。＜text＆photo：湯川カオル子 予約・問：PATISSERIE ANNIVEL https://patisserie-annivel.co.jp/＞ Ⓒ Disney