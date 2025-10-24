坂口有望、“サカグチアミ”として再出発。日本クラウンへレーベル移籍＆新曲リリース決定
坂口有望が、アーティスト活動10周年を記念した東名阪ワンマンツアー＜歌十年tour ‐うたってんねん‐＞を開催。
東京・下北沢シャングリラで行われたツアーファイナル公演にて、アーティスト名を『サカグチアミ』へ改名することを発表し、レーベルを日本クラウンへ移籍して新たなスタートを切ることが明らかとなった。
移籍後初となる新曲のリリースも決定しており、2026年1月にデジタルEPとして配信されることも発表。また、新曲リリースを記念したワンマンライブが、2026年1月30日に開催されることも明らかとなり、オフィシャルファンクラブ「Cheer Ami Club」会員を対象とした先行チケット受付が本日よりスタート。
新曲リリースの詳細は、オフィシャルサイトおよび公式SNSで順次発表予定。
◆ ◆ ◆
【サカグチアミ コメント】
坂口有望です。
いつも温かい応援を、有難うございます。
この度、日本クラウンへのレーベル移籍が決定し、本日10月24日付けで、アーティスト名を「サカグチアミ」に変更します。
そして早速、年明けに、配信EPのリリースも控えています。長らく、お待たせしましたね！
「サカグチアミ」は、坂口有望の進化版のような、そんな気持ちで楽しみに待っていてくれたら嬉しいです。新たなスタートを切るために、私から発案しました。
また、中学生からお世話になったEPICレコードへの恩も忘れることはありません。変わらず、自分の信じた音楽をせっせと作り続けます。まだ見ぬ沢山の人に出会えますように。
それでは、また、ライブで会いましょう！
サカグチアミ
◆ ◆ ◆
◼︎リリース情報
サカグチアミ
2026年1月リリース
Digital EP「タイトル未定」
※詳細は後日発表
◼︎ライブ情報
＜サカグチアミ＞
日程：2026年1月30日(金)
時間：開場18:15 / 開演19:00
開場：渋谷duo MUSIC EXCHANGE
料金：全自由5,000円（税込・ドリンク代600円別）
オフィシャルファンクラブ「Cheer Ami Club」会員先行
受付期間：10/24(金) 21:00〜11/3(月祝)23:59
お申込みはこちら：https://www.sma-ticket.jp/artist/sakaguchiami
