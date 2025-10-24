坂口有望が、アーティスト活動10周年を記念した東名阪ワンマンツアー＜歌十年tour ‐うたってんねん‐＞を開催。

東京・下北沢シャングリラで行われたツアーファイナル公演にて、アーティスト名を『サカグチアミ』へ改名することを発表し、レーベルを日本クラウンへ移籍して新たなスタートを切ることが明らかとなった。

移籍後初となる新曲のリリースも決定しており、2026年1月にデジタルEPとして配信されることも発表。また、新曲リリースを記念したワンマンライブが、2026年1月30日に開催されることも明らかとなり、オフィシャルファンクラブ「Cheer Ami Club」会員を対象とした先行チケット受付が本日よりスタート。

新曲リリースの詳細は、オフィシャルサイトおよび公式SNSで順次発表予定。

◆ ◆ ◆

【サカグチアミ コメント】

坂口有望です。

いつも温かい応援を、有難うございます。

この度、日本クラウンへのレーベル移籍が決定し、本日10月24日付けで、アーティスト名を「サカグチアミ」に変更します。

そして早速、年明けに、配信EPのリリースも控えています。長らく、お待たせしましたね！

「サカグチアミ」は、坂口有望の進化版のような、そんな気持ちで楽しみに待っていてくれたら嬉しいです。新たなスタートを切るために、私から発案しました。

また、中学生からお世話になったEPICレコードへの恩も忘れることはありません。変わらず、自分の信じた音楽をせっせと作り続けます。まだ見ぬ沢山の人に出会えますように。

それでは、また、ライブで会いましょう！

サカグチアミ

◆ ◆ ◆

◼︎リリース情報

サカグチアミ

2026年1月リリース

Digital EP「タイトル未定」

※詳細は後日発表

◼︎ライブ情報

＜サカグチアミ＞

日程：2026年1月30日(金)

時間：開場18:15 / 開演19:00

開場：渋谷duo MUSIC EXCHANGE

料金：全自由5,000円（税込・ドリンク代600円別） オフィシャルファンクラブ「Cheer Ami Club」会員先行

受付期間：10/24(金) 21:00〜11/3(月祝)23:59

お申込みはこちら：https://www.sma-ticket.jp/artist/sakaguchiami