◆スピードスケート 全日本距離別選手権 第１日（２４日、長野市エムウェーブ）

来年２月のミラノ・コルティナ五輪シーズンが幕明けし、女子エースの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）は５００メートルと３０００メートルでともに２位に入った。レース後は「レースのリザルト（結果）だけでいうと課題はある。タイムも良くない点は多いが、ここに来るまでの過程をみると、少しずつ形を組み直しつつある。いいところもあるし、ここに合わせられていない反省点もある」と口にした。５００メートルは３８秒０１、３０００メートルは４分７秒１２だった。

五輪の個人種目は１０００メートルと１５００メートルを軸とするが、Ｗ杯を見据え５００メートルと３０００メートルにも出場。大会初日から２レースを滑り、「そりゃ疲れるか」と笑顔を見せた。「殻を破るには必要不可欠な種目。二つ滑ったことは大きい」と今季初戦で大きな手応えをつかんだ様子だった。

２５日は１０００メートル、２６日は１５００メートルを残す。本命の１５００メートルでは「優勝はベースとしてあるもの。どこまで完成度を高められるか」と質の高いレースを目指す。ミラノ五輪での金メダル獲得を目指す今季。「疲労がたまる中でどういうレースをするか」と残り２日間へ向かう。