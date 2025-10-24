【50代の正解ヘア】見つけたーー！「レイヤーボブ」で頑張ってる感なく若見え♡

重たく見せず、自然な丸みと動きをプラスできる「レイヤーボブ」。年齢を重ねた髪にほどよく重さを残しつつ、こなれた雰囲気を醸せるスタイルとして、ミドル世代におすすめのヘアです。今回は、「Casii表参道」「MIMURO浦和」を経営する@ofuke_akifumicasiiさんのInstagram投稿から、上品で抜け感のあるレイヤーボブを紹介します。

ピンクブラウンの柔らかレイヤーボブ

レイヤーボブは、スタイリングに時間をかけずにきれいなシルエットを保ちたい人にぴったり。ミニボブレングスにレイヤーを重ね、毛流れと丸みを自然に引き出しています。ピンクブラウンのやわらかい色味が映え、華やかな印象に。

ナチュラルブラウンで仕上げた軽やかボブ

肩下レングスのレイヤーボブ。全体にレイヤーを入れることで、毛束がふんわりと重なり、程よい立体感を生み出しています。ナチュラルブラウンの色味がツヤを引き立て、自然な動きを演出。ボリュームを出しすぎず、落ち着きのある仕上がりが大人の髪にちょうどよくフィットしています。

くびれシルエットのレイヤーボブ

暖色ブラウンでやわらかく仕上げた、ミディアムレングスのレイヤーボブ。トップにふんわりとボリュームを出しつつ、ベースを外ハネにすることでさりげないくびれラインをつくっています。動きがありながらまとまりやすく、スタイリング次第で印象を変えやすいのも魅力のひとつです。

ツーセクションの上品レイヤーボブ

上部と下部でカットラインを分ける「ツーセクション」のレイヤーボブ。上部のレイヤーで毛束感を出し、下部はやや重さを残してまとまりをキープしています。地毛風のブラウンカラーが艶を際立て、肩上で自然に収まるバランスが上品な印象を与えます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ofuke_akifumicasii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里