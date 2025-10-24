超特急、初出演『Mステ』で超特急全開の“階段降り” 8号車歓喜「号泣」「幸せ」
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が、24日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（後9：00）に出演。同番組初出演を果たした。
【動画】喜びを噛みしめる姿に涙…『Mステ』出演が決定し笑顔の超特急
同グループは、メインダンサー・カイ、リョウガ、タクヤ、ユーキ、マサヒロ、アロハ、ハルと、バックボーカル・タカシ、シューヤによるメインダンサー＆バックボーカルグループ。 2011年12月に結成し、12年6月にシングル「TRAIN」でインディーズデビューを果たした。約14年間の活動を経ての初出演となる。
初めての“階段降り”は号車順に並び、ガッタンゴットンと列車スタイルで登場。タカシは、8号車（ファンネーム）の「8」を作り、カメラに満面の笑顔を見せた。
初登場だと紹介されると、ぎゅっと集まり、リョウガを筆頭に「僕たちは超特急でーす！」とアピールした。
視聴者からは「かましてくれ超特急」「超特急の階段降りは号泣」「やっとだね泣」「超特急全開で幸せ」「マジで感動的すぎ」「超特急初出演おめでとう」といった声が寄せられている。
