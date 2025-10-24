特集です。投開票日まで、あと「2日」に迫った長野市長選挙。



さまざまな課題が山積する中、継続を掲げる「現職」と新たな方向に導きたい「新人」4人による戦いは最終盤に入っています。



よりよい長野市にするために5人それぞれの訴えは。





60代・飲食業

「仕事上長野の開発のこととかあとはやはりみんなの暮らし」

50代・会社員

「人が入ってこない。新しい方とか働き手が増えて補えるような仕事の誘致をしっかりしてもらえれば」





県の北部に位置する県都・長野市。次の4年間を託す市長選挙は最終盤に。熱い論戦が交わされています。立候補しているのは、届け出順に新人で前の市議の小泉一真さん・59歳。新人で経営コンサルタントの平本浩一さん・59歳。「現職」で1期目の荻原健司さん・55歳、新人で元福祉施設職員の草間重男さん・75歳、新人で前の市議の野々村博美さん・68歳のいずれも無所属の5人です。■新人の小泉さん。4期務めた市議会議員を辞職し「愛と参加」をキャッチフレーズに各地で訴えを続けています。無所属・新 小泉一真候補「青木島遊園地廃止問題もう一度子どもに遊び場戻そうじゃないですか。どうか子供たちに恥ずかしくないこの長野市を作っていこうじゃないですか」■新人の平本さん。市内をくまなく回って街頭演説を続け、テーマとして持つのは「希望」「安心」「生きがい」です。無所属・新 平本浩一候補「何とかして物価高対策中長期的には賃金を上げていって企業の誘致などをしてそして長野市の給与水準を高めてまいります」■現職の荻原さん。「市民がキラキラ輝くために！変わらぬ想い、新たな決意」というキャッチフレーズで有権者にアピールしています。無所属・現 荻原健司候補「成長分野にしっかりと投資をしていき今まさに環境を整えていけば、 まだまだ長野市はもっと元気な街になる。もっと経済成長できる余地がある ここに力を入れていくことによって長野市は自主自立の道を歩んでいきます」■新人の草間さん。組織は持たず一人で街頭演説などを続け、キャッチフレーズは「つくろう！国際会議観光平和都市NAGANO」です。無所属・新 草間重男候補「長野五輪で行われた一校一国運動を復活させたいと思っております。そして未来都市、国際会議、観光平和都市長野をつくっていきたい」■新人の野々村さん。10期38年務めた市議会議員を辞職し、「税金は市民のために使う」と。初めての市長選に臨んでいます。無所属・新 野々村博美候補「市民の皆さんの命や暮らしを守るそのための税金の使い方を変えれば長野市の行政変えることができるんです財源はあるんです。私は税金は市民のために使うそういう市政に変えてまいります」北沢ななか記者「36万人が暮らす県都・長野市今回の市長選挙では公共交通の維持や長野駅前の再開発などに注目が集まっています」＜長野駅前で進む大規模再開発＞善光寺に向かう中央通りに面した交差点で計画されていて、店舗やオフィスなどが入る、長野市内で最も高い「85メートル」の高層ビルなどが建設される予定です。総事業費は、およそ186億円。このうち「52億8000万円」あまりを国や県、長野市からの補助金でまかなうとしています。「県都」の玄関口の印象を左右するプロジェクト…。それぞれの候補で主張が分かれています。■無所属・新 小泉一真候補「この先見通しが立ちづらい状況見直し必至の情勢と見ている。この機会に市民の皆さま、地主の方々、デベロッパー、それから長野市が一堂にテーブルにつくことができるようなスキームづくりをしていきたい」■無所属・新 平本浩一候補「タワーマンションを買える方々は富裕層だけ富裕層のために公的資金が使われると考えてもいいのでは」「タワーマンションの部分は大反対」「市民が集まる憩いの場として駅前が再開発するということは賛成」■無所属・現 荻原健司候補「24人の地権者の方々が一致協力して事業を成し遂げようと、私は非常に公共性の高い事業だと。いろんな経済や活力が生み出される拠点にもなってくる。しっかり応援することによって 元気な中心市街地、まちづくりを進めていきたい」■無所属・新 草間重男候補「善光寺の門前町として長野市は開かれた歴史があるしかし今回 善光寺口の巨大なタワービルはどう考えても景観にあわないいったん立ち止まって市民議論にするべきだと」■♪無所属・新 野々村博美候補「今の計画のように、タワーマンションももちろん、複合商業施設というのは、非常に厳しいだろうなと。やはり一旦は（計画を）凍結をして、練り直すべきだと思います」さらに＜公共交通の維持について＞今年3月にバス会社が発表した長野市の中心市街地と中山間地域を結ぶ路線バスの廃止。「牟礼線」「県道戸隠線」「篠ノ井新町線」は今年9月末で廃止され、今月からは10人乗りの乗り合いタクシーに。「鬼無里線」と「高府線」「新町大原橋線」については来年3月末で廃止され、4月からは市営バスとして運行されます。市による代替措置が示されたもののいずれも運行は平日のみ。市民の足の確保について、5人は。■無所属・新 小泉一真候補「公共交通はバラバラに取り組まれているので、1本の力にまとめる、新しい部局、交通専門の部局を作ってまいりたい、市民にきちんと交通権を保障する次の4年間にしてまいりたい」■無所属・新 平本浩一候補「日本版ライドシェアの導入それから市バスの拡充。市民にとって公共交通のほうがオリンピック施設の改修よりも死活問題」■無所属・現 荻原健司候補「市民の移動の担保をどうとっていくのかということを抜本的に取り組んでいきながら例えば車を持たない方、あるいは高齢者の皆さんが安心して移動ができるそんな公共交通を構築していきたいと思います」■無所属・新 草間重男候補「それぞれの地域に遭った交通がいかにあるべきか人口の推移を見ながらこれから5年先・10年先はどういう交通になるか予測がしながら交通を考えていきたい」■無所属・新 野々村博美候補「まず土日の運行はしっかり復活させるどういう不便を感じているのか、 どうすれば利用してもらえるか、 利用料金も含めて抜本的な改革をしていかないといけないと思います」＜長野市民はどの候補に未来を託すのか＞長野市長選挙の投票日はあさって「26日」で即日開票されます。