歌手デビューしたお笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）が、本名の「石川晟也」名義で24日放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」（金曜後9・00)に出演。この日リリースされたばかりのデビュー曲「オカンのLINE」を生歌唱した。

緊張した面持ちで登場したせいやは「ずっとタモリさんから奇妙なプレッシャーをかけられてるんですよ。一生懸命頑張ります」と意気込みを語り、歌唱に臨み美声を響かせた。

歌唱後に司会のタモリから感想を問われると「めちゃくちゃ緊張しました」とホッとした表情を見せ「タモリさん奇麗な涙をありがとうございます」と冗談を言い笑わせた。

ネット上では「え？せいや歌うの？」「せいやMステデビュー！」「本名初めて知った」「いつもよりカッコよく見える」「宮本浩次とせいやが並んでる」「せいやさん声良いよね〜」「歌うまっ」「大好きな歌声」「せいやの歌で感動するなんて」「号泣してる」などの声が上がった。

せいやは粗品とのコンビで18年に「M―1グランプリ」を制するなどお笑い界で確固たる地位を築く一方で、バラエティー番組の企画や自身のYouTubeチャンネルでは歌唱力の高さを披露。歌手デビューを前に「やるからにはお笑い同様に音楽も本気でやりたいと思っています。夢は紅白！」と意気込んでいた。

「オカンのLINE」は、母との日常のやり取りを題材に、感謝や絆を描いた楽曲。ラップと歌を融合させたポップな曲調でsoundbreakersがプロデュースを担当。せいや自らが作詞した。