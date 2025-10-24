４児ママでモデル・山田優（４１）が２３日、ＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」に出演。おバカキャラでブレークした弟、山田親太朗（３９）、声優の弟、山田親之條（２９）とテレビできょうだい（姉弟）初共演を果たした。

山田は２０１２年に俳優・小栗旬（４２）と結婚し、１４年に誕生した長女（１１）を筆頭に、と結婚し、２０２２年春に誕生した第４子（３）まで４人の子供がいる。

３きょうだいの末っ子の親之條は、姉の４人の子供たちの「子育てしてます」と告白。スタジオメンバーから一斉に「え〜っ？！」「へぇ〜っ！」と驚きの声があがった。

「６時半に起きて、月曜から金曜（平日）は子供を（送り）出します」と山田・小栗一家とは別の自宅で、母親と２人暮らしをしながら、平日はほぼ毎日、姉の自宅に寝泊まりし、子供たちの送り迎えなどを担当していることが、ナレーションで説明された。これにはスタジオから「すごい」「いいね、協力的」などの声がもれた。

親之條は、「（平日は）姉ちゃんち（家）で寝て、朝６時半に起きます」といい、その後、仕事に出かけ、姉の家に戻ると「子供をお風呂に入れて、ご飯食べさせて、（夜）８時に各々のベッドに連れていって寝かせて。一旦、うち（自宅）に帰ります。で、（自宅で）お風呂に入ります。お風呂は姉ちゃんち（家）で入らないようにしています」と平日のルーティンを告白。「みんな寝た後に（食器）洗ったり。飲み物の補充やったりとか。（こういうのを）２年ぐらいやってます」と明かした。

山田は「本当に助かるんです。夜、寝かしつける時に１人みてくれる」と感謝。親之條は「姉ちゃんたちは、（４人を）全員一気にみれないんで」とさらりと話していた。なお、長男の親太朗は、２０年に芸能界引退宣言をし、現在は山田の個人事務所の社長をしているとも説明された。