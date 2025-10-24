10月23日、元モーニング娘。の譜久村聖がInstagramを更新した。

【写真】石川のグルメを満喫する旅行SHOTなども公開

先日の投稿で、母と石川旅行に行ったことを明かしていた譜久村。今回はそれに続く形で、かき氷や牡蠣といった石川のグルメを堪能している様子や、食事をした友人との2ショットなどを公開した。

また、自身と同じくモーニング娘。の9期メンバーとして活躍した鞘師里保のソロツアー『RIHO SAYASHI 5th Live Tour 2025 Too much!』の石川公演を観に行ったことも明かすと、「新曲どの楽曲も凄く素敵でかっこよかった！」とコメント。

さらに、「かっこよく見せようとしたMCはいつもよりぐだぐだだったみたいで、そんな所も里保ちゃんらしくて可愛かった 笑」などと明かし、鞘師と同じポーズを取ったり、ぎゅっと密着したりしている仲睦まじい写真も披露していた。

この投稿に対し、ファンからは、「ふくさや可愛い〜」「9期の2人が素敵過ぎる」「同期の友情いいね」「仲が良いよね」「可愛すぎる」などの反響が集まっていた。

2011年にモーニング娘。の9期メンバーとして加入した2人。グループ卒業後、譜久村はアーティストとしてソロデビューを果たし、今年4月に1stシングルを発売。鞘師はダンス留学のための渡米などを経て、今年6月にメジャーデビューを果たした。

