「闇バイト、ダメ絶対！」な映画2選。『愚か者の⾝分』と『ヒグマ!!』に共通する抜群のエンタメ性とは
現代で大きな問題となっている「闇バイト」。兵庫県警察のWebサイトでは、以下のように説明されています。
「【闇バイトとは】
SNSやインターネット掲示板などで、仕事の内容を明らかにせずに、短時間で著しく高額な報酬の支払いを受け取れるなどと甘い言葉で誘い、特殊詐欺の受け子や出し子、強盗の実行犯など、犯罪組織の使い捨てとなる実行者を「アルバイト」と称して募集しているもの。」
闇バイトで1度でも犯罪に加担してしまうと、そのことで脅迫され「抜け出す」ことも困難になったり、最悪の場合は殺人にまで発展してしまうケースもあります。誰もが注意をしなければならないでしょう。
闇バイトの恐ろしさを、フィクションの物語を通じて知る意義もまた大きいはず。ここでは、劇場公開中＆公開予定の「闇バイト、ダメ絶対！」と改めて思えること間違いなしの映画を2作品紹介しましょう。
どちらも闇バイトの問題を鋭く描きながらも、ハラハラドキドキのエンターテインメント性が抜群のため、幅広い層におすすめできるのです。
【予告編】『ヒグマ!!』『愚か者の⾝分』を見る
しかし、「⼤⾦が忽然（こつぜん）と消えた」事件をきっかけに、その日常は崩れ去り、追われつつギリギリで逃げようとする、直近では『ワン・バトル・アフター・アナザー』も連想する逃走劇へと転換。同じ時間での「3つの視点」を語るという、なかなかトリッキーな構成にもなっており、それでこそ「事件当⽇の3⼈それぞれに何があったのか？」というミステリー性もグイグイと興味を惹き、終盤では意外な感動も待ち受けているのです。
やはり、そう感じさせるのは3人の俳優たちの存在感があまりにも大きいからでしょう。一世一代の「賭け」のような行動に出る北村匠海、笑顔が朗らかで純粋無垢にも思える林裕太、劇中でもっとも心理が大きく揺れ動く綾野剛。それぞれが「忘れられない」表情を見せることで、キャラクターが「本当にこの世界のどこかにいる」ような実在感までもがありました。
また、林裕太は本作の物語を「他⼈によってできた⼼の⽳を埋めるのは、⾃分が誰かに優しくしたり他者を想って⽣きていくことなんだ、という⼈と⼈の関係を描いた物語だと思いました」と読み解いています。
「20歳未満の飲酒描写、又簡潔な肉体損傷描写がみられる」という理由でPG12指定がされる過激さもある作品ですが、その林裕太の言葉通りの「優しさ」も多分に込められている物語にも、ぜひ期待してほしいです。
特殊詐欺の被害に遭って多額の借金を背負っていた父親が自殺し、大学進学の道が断たれ、すがりついた先が、まさに父を追い詰めた諸悪のはずの「闇バイト」だったのですから。個人情報を奪われ、抜け出せなくなる「袋小路感」は心の底から恐ろしくなるでしょう。さらに、山の中でヒグマに襲われる流れは「因果応報」や「泣きっ面に蜂」という言葉でも到底足りない、悪い出来事が積み重なる様こそがブラックなユーモアにもつながっています。
それから先はヒグマとの「どうやって戦うのか？」「最善の一手は何か？」という知恵と勇気を振り絞った「一進一退」「一触即発」のバトルが勃発。意外な伏線の回収や、安易な予想を裏切る展開も用意されており、全編通して「ずっと面白い」と言える内容に仕上がっていました。
さらに注目なのは、鈴木福と実質的にダブル主演と言っていいほどの活躍を見せる円井わん。放送中のNHKの連続テレビ小説『ばけばけ』でも話題の彼女が、今回は口も態度も悪いけれど「やる時はやる姉御肌」な印象も強い、とてもカッコいいキャラクターにベストマッチ。
愛らしいけどちょっと頼りない鈴木福との「初めは相性最悪でも次第に良いコンビになっていく」という「バディもの」の面白さも存分にあるのです。ちなみに、本作はなんとG（全年齢）指定となっておりますが、実写映画版『ミスミソウ』や『ライチ☆光クラブ』を手がけた内藤瑛亮監督らしい、血しぶきたっぷり、時には肉体の一部が損壊する「生々しい残酷さ」は健在ですので、そこだけはご注意を。
しかし、やはり闇バイトおよびヒグマの恐ろしさを示す残酷描写には確かな意義がありますし、その意味でも若い人にこそ見てほしいのです。
また、「えっ!?」とびっくりすること間違いなし、とあるネタバレ厳禁の「始まり方」も、若者こそが笑いつつも共感できるのではないでしょうか。こちらも楽しみにしてください。
「このたび、映画『ヒグマ‼』は公開時期を延期いたします。
まず初めに、昨今のクマ被害に遭われた方々、そしてクマの出没警報の下で日々を過ごされている地域の皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
現実の被害が続く状況を真摯に受け止め、制作・配給・興行など関係者と慎重に協議を重ねた結果、クマの活動期を避け、落ち着いた環境の中で映画を楽しんでいただける公開時期を再調整することといたしました。
本作は、闇バイトとクマ被害という二つの現代的恐怖を交差させた、リアリティ追求型のスリラー映画です。物語には襲撃・食害の描写も含まれますが、それは過激さを目的としたものではなく、モンスタースリラーが本来持つ--**「恐怖を通して現実をシミュレーションし、人の生を映す」**という寓意に根ざしています。
かつて怪獣映画が子ども向けコーナーにも並べられていたように、“怪獣”とは社会不安を映す鏡であり、恐怖の体験を通して人間を見つめ直すアトラクションでもあります。『ヒグマ‼』もその系譜に連なる一本として、現実への配慮と、観客が安心して没入できる上映環境の両立を目指します。
私たちはこの度の延期を、作品をより確かな形に磨き上げるための時間と捉えています。新たな公開日は、改めて確定次第ご案内申し上げます。引き続き、映画『ヒグマ‼』を応援くださいますようお願い申し上げます。
2025 映画『ヒグマ!!』製作委員会」
同作は8月末にも、社会的背景を踏まえ「現実の状況を軽視するものではありません」という趣旨の声明を発表しており、誠実な訴えであると称賛の声が届いていました。
もちろん現実とフィクションとは分けて考えるべきものでしょうが、個人的にも今は「現実で深刻化した問題をフィクションのエンタメとして楽しむことに一定の抵抗感を持ってしまう」タイミングではないかと思えますし、今回の公開延期も英断であると判断したいのです。
改めてクマ被害に遭われた方々にお見舞い申し上げると共に、その問題が鎮静化すること、そして同作が本当に楽しめる時に公開されることを、心から願っています。
この記事の執筆者：
ヒナタカ
All About 映画ガイド。雑食系映画ライターとして「ねとらぼ」「マグミクス」「NiEW（ニュー）」など複数のメディアで執筆中。作品の解説や考察、特定のジャンルのまとめ記事を担当。2022年「All About Red Ball Award」のNEWS部門を受賞。
(文:ヒナタカ)
