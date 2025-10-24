フォーカルポイントは、Shokz初のイヤーカフ式ワイヤレス『OpenDots ONE』に新色「ピンク」を追加し、2025年10月23日より家電量販店やライフスタイルショップ、FOCAL POINT DIRECTで取り扱いを開始した。

（関連：【画像】Shokz『OpenDots ONE（ピンク）』《詳細・デザイン一覧》）

オープンイヤーデザインにアクセサリー感覚のイヤーカフ構造を重ねた本機は、周囲の音を取り込みながらしっかりフィットする装着感が特徴。Dolby Audio対応や最大約10時間の単体再生、IP54耐水、マルチポイントなど実用装備も揃え、日常使いからワークアウトまで“音とスタイル”を両立する。

◼︎「耳にかけるだけ」の新しい装着体験

耳たぶを挟むイヤーカフ形状により、眼鏡・サングラス・帽子と干渉しにくく、ベッドやソファでの横向き利用でも快適に装着できる。重量は片側約6.5gと軽量で、肌触りの良いシリコン外装が接触点のクッション性と保持力を両立。JointArc™の超薄型チタンアームは高い復元性を備え、小さな耳から大きな耳まで安定して固定できる。

デュアルドライバー相当のスピーカーにBassphere™、OpenBass™ 2.0を組み合わせ、オープン型ながら量感のある低域を確保。Shokz DirectPitch™の位相制御で音漏れも低減し、通話や公共の場でも使いやすい。さらにDolby Audioモードに初対応し、対応アプリから有効化すれば没入感の高い音場が楽しめる。

◼︎直感的な操作と日常性能もバッチリ

タップや“つまみダブルタップ”でのスマートタップコントロールに対応し、再生・通話操作が耳元で完結。左右自動判別により、どちらのユニットでもそのまま装着・収納できる。

マルチポイントは2台同時ペアリングに対応し、PCとスマホの行き来もスムーズ。IP54耐水で汗や雨に強く、クイックチャージ10分で約2時間再生、ケース併用で最大約40時間まで拡張できる。ケースはワイヤレス充電対応だ。

またShokz AppではDolby Audioの切り替え、4種プリセット＋カスタムEQ、操作割り当て変更、イヤホンを探す、ファーム更新などの拡張機能を提供。自分好みの音と操作感に追い込めるのもフラグシップらしい仕様だ。

◼︎製品仕様

・製品名：Shokz 『OpenDots ONE』 ピンク（新色。既存はブラック／グレーを展開）・発売日：2025年10月23日・販売：家電量販店、ライフスタイルショップ、FOCAL POINT DIRECT・形式／装着：オープンイヤー／イヤーカフ式（JointArc™チタンアーム）・対応オーディオ：Dolby Audioモード、4プリセットEQ＋カスタムEQ・ドライバー／音響：デュアルドライバー相当＋Bassphere™／OpenBass™ 2.0、DirectPitch™（音漏れ低減）・通話：AIノイズリダクション内蔵マイク・操作：スマートタップコントロール（タップ／つまみダブルタップ）、左右自動判別・接続：Bluetooth、マルチポイント（2台）・耐水：IP54・電池：単体最大約10時間再生、ケース併用最大約40時間、10分充電≈約2時間、ワイヤレス充電対応ケース・重量：片側約6.5g・アプリ：Shokz App（Dolby切替／EQ／ボタン割当／Find my buds／FW更新）・保証：2年（国内サポート）

（文＝リアルサウンドテック編集部）