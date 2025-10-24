スマートプロジェクター市場で出荷量世界1位を掲げるXGIMIが、次世代ホームプロジェクター『HORIZON 20 Max』『HORIZON 20 Pro』『HORIZON 20』の3機種を発売した。発売は10月23日、11月12日まで「最大15％OFF＆専用スタンド進呈」のキャンペーンも行う。

（関連：【画像】XGIMI『HORIZON 20』シリーズ3モデル《詳細・デザイン一覧》）

◼︎日中のリビングでも映える高輝度とシネマ級の画作り

フラッグシップの『HORIZON 20 Max』は自社開発の「X-Master RGB 3色レーザーエンジン」と「X-Master レッドリングレンズ」を組み合わせ、5,700ISOルーメンの高輝度を実現。『HORIZON 20 Pro』は4,100ISOルーメン、『HORIZON 20』は3,200ISOルーメンと、いずれも明るい環境での視聴を想定した光学系を備える。

IMAX EnhancedやDolby Vision、HDR10+に対応し、映画館に近いダイナミックな階調と色再現でストリーミング作品を引き立てる。

◼︎本体を動かさずに追い込む、レンズシフト＋光学ズーム

XGIMIとして初採用となるレンズシフトにより、設置後の縦横位置合わせが自在になった。垂直±120％／水平±45％の可動範囲に加え、光学ズームが画質の劣化を抑えながらサイズ調整を担当する。家具配置の制約が大きい都市住居でも、映像を“部屋に合わせる”設置がしやすい。

ゲーム向けには1080p/240Hzで1msの入力遅延、VRRとALLMにも対応。ブラックイコライザーやバーチャルクロスヘアなど、視認性を高める機能も用意する。OSはGoogle TVを内蔵し、NetflixやYouTube、Prime Videoほか主要アプリへダイレクトにアクセスできる。

◼︎置けば整うISA 5.0、自動調整の“全部入り”

オートフォーカス、自動台形補正、障害物回避、スクリーン自動アジャスト、壁色適応、アイ・プロテクションまで、XGIMIの自動化パッケージ「ISA 5.0」を標準搭載。電源投入から鑑賞までの段取りを最短化する。

また、サウンド面では全モデルにHarman/Kardonスピーカーを内蔵。筐体はグレー×レザー調の落ち着いた仕上げで、スタンドも内蔵するため設置角度の自由度が高い。映像・音・設置性の三拍子を日常の使い勝手に落とし込んでいる。

◼︎モデル別概要と価格

・『HORIZON 20 Max』 自社開発「X-Master レッドリングレンズ」＋「X-Master RGB 3色レーザーエンジン」を採用し、5,700ISOルーメンを達成。レンズシフト（垂直±120％／水平±45％）＋光学ズーム、1ms低遅延／VRR対応のゲーム性能を備える。価格は450,900円（税込）。

・『HORIZON 20 Pro』 「X-Master レッドリングレンズ」＋「X-Master RGB 3色レーザーエンジン」により4,100ISOルーメン。レンズシフトと光学ズーム、ゲーム機能もMax同等の方向性で、価格は349,900円（税込）。

・『HORIZON 20』 「X-Master RGB 3色レーザーエンジン」を搭載し、3,200ISOルーメン。レンズシフト／光学ズーム、Google TV、ゲーム機能を抑えたオールラウンダー。価格は289,900円（税込）。

◼︎製品仕様

・製品名：『HORIZON 20 Max』／『HORIZON 20 Pro』／『HORIZON 20』・発売日：2025年10月23日・販売：公式WEB、Amazon、楽天市場、順次家電量販店ほか・光学系：X-Master RGB 3色レーザーエンジン（Max／Pro／無印）・専用レンズ：X-Master レッドリングレンズ（Max／Pro）・明るさ（ISO）：Max 5,700lm／Pro 4,100lm／無印 3,200lm・画質認証：IMAX Enhanced、Dolby Vision、HDR10+・設置機能：レンズシフト 垂直±120％・水平±45％、光学ズーム・自動化：ISA 5.0（AF、自動台形補正、障害物回避、スクリーン自動調整、壁色適応、アイ・プロテクション）・スマート機能：Google TV内蔵（主要配信アプリに対応）・ゲーム：1080p/240Hz時1ms、VRR/ALLM、ブラックEQ、バーチャルクロスヘア（※4）・サウンド：Harman/Kardonスピーカー内蔵・デザイン：グレー×レザー調、スタンド内蔵・キャンペーン：発売記念「最大15％OFF＆専用スタンドプレゼント」（～11月12日、数量限定）

（文＝リアルサウンドテック編集部）