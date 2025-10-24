「売り上げが急激に伸びた」「１番はマテタ、その次がカマダさ」パレスの公式ショップ店員が明かす“鎌田ユニ”の人気ぶり「今季のパフォーマンスで…」【現地発】
今季、ハイパフォーマンスを続けているクリスタル・パレスMF鎌田大地の人気が現地で急上昇しているようだ。
この29歳は昨年の夏にパレスに移籍。昨季の序盤こそプレミアリーグへの適応に苦しんだものの、シーズン終盤にかけて徐々に本来の実力を発揮。２年目の今季はボランチで定位置を確保しており、チームの主力として替えの利かない存在になりつつある。
10月23日にパレスの本拠地セルハースト・パークで開催されたヨーロッパカンファレンスリーグの第２節・AEKラルナカ戦前に、スタジアムの向かいにあるユニホームショップに立ち寄り、若い男性店員に「“鎌田ユニ”がどのくらい売れているのか」を尋ねると、以下のように教えてくれた。
「ここではユニホームの種類と選手を選んでもらい、機械でその選手の名前と背番号をシャツにプリントするんだ。カマダはとても人気だよ。具体的な数字はわからないけど、かなりの量で売れている。これまで、日本からここに来たファンの人たちは『18番』をオーダーしていたけど、今では地元のファンもより一層、彼を好きになっているんだ」
また、別の男性店員は、「おそらくチームで２番目か３番目くらいに人気だよ。１番は（ジャン＝フィリップ・）マテタ。そして次がカマダか（イスマイラ・）サールさ。カマダは確か、昨シーズンは８番目ぐらいだったはずだ。でも今季の素晴らしいパフォーマンスで人気になり、売り上げが急激に伸びた」
そんな鎌田は、途中出場したAEKラルナカ戦でも果敢にゴールに迫るプレーを披露。パレスファンから歓声を浴びていた。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部／特派）
【画像】鎌田大地は途中出場！パレスはホームで痛い敗戦｜ECL リーグフェーズ 第２節クリスタル・パレス０−１AEKラルナカ
