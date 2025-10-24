静岡県で「秋に行きたい滝」ランキング！ 2位「つるべ落としの滝」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
秋が深まる頃、水音が澄んで響く滝は、ひときわ美しい姿を見せます。紅葉に包まれた水の流れは、季節の移ろいを感じさせ、訪れる人の心を静かに癒やしてくれます。陽の光を受けて輝く水しぶきや、木々の彩りと調和する景観に、思わず息をのむ瞬間があるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年10月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、秋に行きたい滝に関するアンケートを実施しました。
その中から、「静岡県で秋に行きたい滝」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「急峻な崖を流れ落ちる迫力ある水流と、周囲を彩る紅葉のコントラストが秋ならではの絶景みたいで、自然の力強さを感じたいです」（20代女性／岐阜県）、「火山、溶岩とともに迫力を感じられそうだから」（30代女性／埼玉県）、「溶岩が冷え固まる時にできた板状の割れ目が見られる滝で綺麗です」（40代女性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「滝と周辺の自然が調和していて、秋には色とりどりの紅葉が見られるので思い出作りにぴったりです」（30代男性／兵庫県）、「秋には周囲の木々が紅葉に染まり、白い水の流れと赤や黄の彩りが織りなす景観はまさに絶景です。隣接する音止の滝は落差25mの豪快な直瀑で、轟音と水しぶきが迫力満点。優美な白糸の滝と力強い音止の滝を一度に楽しめる点も魅力で、秋の澄んだ空気の中で訪れると心身ともに癒されます」（10代男性／大阪府）、「富士山の湧水が無数の細い糸のように流れ落ちる姿は繊細で美しく、まさに自然のアート。秋には紅葉が滝を包み込み、幻想的な光景を見せます。すぐ隣には音止の滝もあり、迫力ある水音との対比を楽しめます。富士山の絶景も同時に眺められる、秋の観光に最適な名所です」（60代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年10月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、秋に行きたい滝に関するアンケートを実施しました。
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位：つるべ落としの滝（つるべおとしのたき）／54票静岡県長泉町に位置し、愛鷹山（あしたかやま）の位牌岳中腹にある桃沢川上流にかかる滝です。断崖絶壁を、まるで井戸のつるべ（桶）が落ちるかのように一気に流れ落ちる姿が名前の由来です。落差は約20メートルで、大雨が降った後など、水量が多い時にその姿を現すことから「幻の滝」とも呼ばれています。周囲は愛鷹山自然環境保全地域の豊かな自然林に囲まれており、特に秋には木々が紅葉で色づき、滝の清流と相まって鮮やかなコントラストを作り出します。静かで神秘的な雰囲気の中で、愛鷹山へのハイキングコースを歩きながら、秋の散策を楽しめます。
回答者からは「急峻な崖を流れ落ちる迫力ある水流と、周囲を彩る紅葉のコントラストが秋ならではの絶景みたいで、自然の力強さを感じたいです」（20代女性／岐阜県）、「火山、溶岩とともに迫力を感じられそうだから」（30代女性／埼玉県）、「溶岩が冷え固まる時にできた板状の割れ目が見られる滝で綺麗です」（40代女性／広島県）といった声が集まりました。
1位：白糸の滝・音止の滝（しらいとのたき・おとどめのたき）／89票静岡県富士宮市にある、富士山の伏流水が流れ落ちる国指定の天然記念物です。幅約200メートル、高さ20メートルの湾曲した岩壁から、数百条の絹糸のように水が流れ落ちる「白糸の滝」と、隣にある轟音を立てて落ちる「音止の滝」の対比が特徴。秋には周囲の木々が色づき、雄大な富士山を背景に、優美な白糸と豪快な音止めの二つの滝が絶景を作り出します。
回答者からは「滝と周辺の自然が調和していて、秋には色とりどりの紅葉が見られるので思い出作りにぴったりです」（30代男性／兵庫県）、「秋には周囲の木々が紅葉に染まり、白い水の流れと赤や黄の彩りが織りなす景観はまさに絶景です。隣接する音止の滝は落差25mの豪快な直瀑で、轟音と水しぶきが迫力満点。優美な白糸の滝と力強い音止の滝を一度に楽しめる点も魅力で、秋の澄んだ空気の中で訪れると心身ともに癒されます」（10代男性／大阪府）、「富士山の湧水が無数の細い糸のように流れ落ちる姿は繊細で美しく、まさに自然のアート。秋には紅葉が滝を包み込み、幻想的な光景を見せます。すぐ隣には音止の滝もあり、迫力ある水音との対比を楽しめます。富士山の絶景も同時に眺められる、秋の観光に最適な名所です」（60代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)