札幌市10区で「おいしいグルメが多い」エリアランキング！ 2位「西区」、1位は？【2025年最新】
美食の街、札幌。毛ガニや生ウニ、イクラといった海の幸に、酪農王国ならではのチーズやスイーツ、ジンギスカンにラーメンにスープカリーも……。札幌市の中で、特においしいグルメが集まっているエリアはどの辺りなのでしょうか。
All About編集部は2025年9月11日〜12日にかけて、全国10〜60代の男女250人を対象に「札幌市10区のイメージ」に関するアンケート調査を実施。その結果をランキング形式で紹介するとともに、「All About 北海道ガイド」の大谷修一さんに札幌市の「グルメ」について伺いました。
回答者からは「おしゃれなお店やカフェが多いのでグルメの激戦区だと思います」（30代女性／北海道）、「閑静な高級住宅地が多く、おしゃれで穴場のレストランも多いので」（50代女性／北海道）、「JR琴似駅から地下鉄琴似駅付近は、ラーメン、タイ料理など多彩な料理が楽しめます」（50代女性／広島県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「ラーメン、海鮮、ジンギスカンなど、札幌のグルメを楽しめるから」（20代女性／佐賀県）、「美味しいお店を案内されると中央区だった、ということが多かったので」（30代女性／北海道）、「ススキノや円山、大通りに飲食店が密集しているからです」（40代男性／北海道）などのコメントが寄せられていました。
中央区は大通やすすきの界隈に札幌ラーメンの老舗や個性豊かなスープカレー専門店が集まり、さらに札幌名物ジンギスカンの名店も軒を連ねます。新鮮な海鮮グルメを楽しめる二条市場や札幌場外市場もあり、観光客にも地元客にも人気です。
また大通公園から円山にかけては洗練されたカフェや洋菓子店が並び、スイーツの街としても高く評価されています。
西区は琴似駅周辺に庶民的でコスパの良い居酒屋が多く、地元感あふれるにぎわいが魅力。
学生街として知られる北区は、北海道大学周辺にリーズナブルでボリューム満点の飲食店が豊富で、ラーメンやスープカレーの隠れた名店も点在しています。
【大谷 修一プロフィール】
北海道在住の風水師。得意とするのが風水と旅行を掛け合わせた「風水トラベル」。雑誌やテレビ番組、本の執筆のため、北は利尻・礼文の島々から南は道南・松前まで北海道内の津々浦々を巡り、風水エネルギーたっぷりのパワースポットやその土地土地の名湯名泉、美味しい食べ物を取材・発信している。
＜調査概要＞
調査期間：2025年9月19日〜20日
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国10〜60代の男女250人（10代：4人、20代：48人、30代：84人、40代：65人、50代：35人、60代：14人）
※回答者のコメントは原文ママ
(文:大谷 修一)
