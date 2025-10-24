Q. 仕事中、疲れて頭が働かなくなります。おすすめの飲み物はないでしょうか？【管理栄養士が回答】
Q. 仕事中、疲れて頭が働きません。おすすめの飲み物はないでしょうか？Q. 「午後になると疲れてしまうのか、頭がぼんやりして仕事がはかどりません。コーヒーを飲んでもスッキリせず、困っています。おすすめの飲み物があれば教えてください」
A. 糖分を含む甘い飲み物がおすすめですが、取り過ぎには気を付けて仕事中に集中力が落ちて「頭が働かない」と感じたときには、脳のエネルギー源である糖質を補うことが大切です。甘酒やオレンジジュース、ココア、はちみつ入り紅茶など、適度に糖分を含んだ飲み物は、血糖値を一時的に上げるため、脳を目覚めさせる効果が期待できます。
お菓子も一緒に口にしたいなら、低カロリーで香りのよい飲み物と組み合わせるのがよいでしょう。甘い飲み物を飲んだときと同じ効果を得ることができます。
軽い休憩やリフレッシュを試してみたいなら、低カロリーで香りのよい飲み物だけを飲むことをおすすめします。抹茶や緑茶、ジャスミン茶、ハーブティーなどは、香りによるリラックス効果もあり、気持ちを切り替えたいときに適しています。
また、コーヒーをよく飲んでいるということですが、カフェインの取り過ぎには注意が必要です。できればカフェインは午前中に楽しんで、お昼以降は控えめにしましょう。
▼平井 千里プロフィール
メタボ研究を行いエビデンスに則ったダイエットを教える管理栄養士。小田原短期大学 食物栄養学科 准教授。女子栄養大学大学院（博士課程）修了。前職の病院での栄養科責任者、栄養相談業務の経験を活かし、現在は教壇に立つ傍ら、実践に即した栄養の基礎を発信している。
(文:平井 千里（管理栄養士）)