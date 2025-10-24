元E-girlsの藤井萩花さんは10月23日、自身のInstagramを更新。おなかのタトゥーを見せた姿が反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：藤井萩花さん公式Instagramより）

元E-girlsの藤井萩花さんは10月23日、自身のInstagramを更新。おなかのタトゥーが露出した色っぽいショットを公開しました。

車の上に寝そべる姿

藤井さんは3枚の写真を投稿。1、2枚目は車の上に寝そべっているショットで、丈の短いトップスからはおなかのタトゥーがあらわになっています。引き締まったボディラインもよく分かり、圧巻です。

また3枚目の写真はエレベーターの鏡で自撮りをしたもので、美しいネイルや細い指が藤井さんの魅力を引き立てています。

タトゥー&美脚ショットも！

7月21日には、ノースリーブのトップスと超ミニ丈のボトムスに身を包み、細く長い脚があらわになった全身ショットを公開していた藤井さん。別のコーディネートを身にまとったショットでは、おなかのタトゥーも見えています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)