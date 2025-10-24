秋華賞のエリカエクスプレスは惜敗の2着。逃げると決めていたわけではありませんでしたが、やりたかったレースは大体できました。あの半馬身差は、道中でホンの少しですが力んでしまったのが最後に響いたということでしょうね。勝ち馬に騎乗していたクリストフに、早い段階でボクの馬が相手だと気づかれたのも、勝負としては大きかったと思います。

今週末は、土曜は東京でアルテミスＳのマルガなどに騎乗し、日曜はマイユニバースの菊花賞などで京都に帰ってきます。

武豊騎手 今週の騎乗馬…白毛馬マルガと重賞参戦

アイドルホース・マルガと重賞挑戦

マルガは、新馬戦を勝ったばかりですが早くもアイドルホースの扱い。人気だけでなく、素質もかなりのものです。ただし、乗りやすいかと聞かれればそうではなく、この後の育て方、乗り方で未来が変わる可能性もあります。いい内容で勝てたら、と思っています。

マイユニバースは、追い切りに１回乗っただけで簡単に乗りこなせる馬じゃないことはわかりました。前走はさすがノリちゃんという騎乗で、あれを頭の中に入れながら、スタミナという武器を活かせるように工夫してみるつもりです。

週明けにはご招待いただいた園遊会もありますし、気持ちも体も充実しています。