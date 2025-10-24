10月26日（日）に京都競馬場で行われる、第86回菊花賞（3歳オープン・牡牝・G1・芝3000m・1着賞金＝2億円）の枠順は下記の通り。クラシック三冠最終戦。神戸新聞杯Vのエリキングは7枠15番に入った。皐月賞馬、ダービー馬不在の大混戦。どの馬にもチャンスはあり、長距離適性含めた地力勝負が予想される。注目の発走は15時40分。

皐月賞馬、ダービー馬不在

1枠1番

コーチェラバレー

牡3・57.0・西村淳也

安田翔伍・栗東

1枠2番

アマキヒ

牡3・57.0・戸崎圭太

国枝栄・美浦

2枠3番

ライトトラック

牡3・57.0・和田竜二

友道康夫・栗東

2枠4番

ヤマニンブークリエ

牡3・57.0・横山典弘

松永幹夫・栗東

3枠5番

ジョバンニ

牡3・57.0・松山弘平

杉山晴紀・栗東

3枠6番

ミラージュナイト

牡3・57.0・藤岡佑介

辻野泰之・栗東

4枠7番

ショウヘイ

牡3・57.0・岩田望来

友道康夫・栗東

4枠8番

レクスノヴァス

牡3・57.0・横山和生

上村洋行・栗東

5枠9番

エネルジコ

牡3・57.0・C.ルメール

高柳瑞樹・美浦

5枠10番

ジーティーアダマン

牡3・57.0・北村友一

上村洋行・栗東

6枠11番

マイユニバース

牡3・57.0・武豊

武幸四郎・栗東

6枠12番

ゲルチュタール

牡3・57.0・坂井瑠星

杉山晴紀・栗東

7枠13番

アロンディ

牡3・57.0・団野大成

武英智・栗東

7枠14番

エキサイトバイオ

牡3・57.0・荻野極

今野貞一・栗東

7枠15番

エリキング

牡3・57.0・川田将雅

中内田充正・栗東

8枠16番

ラーシャローム

牡3・57.0・岩田康誠

奥村武・美浦

8枠17番

レイヤードレッド

牡3・57.0・嶋田純次

手塚貴久・美浦

8枠18番

レッドバンデ

牡3・57.0・佐々木大輔

大竹正博・美浦