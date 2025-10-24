【菊花賞】混戦必至！エリキングは7枠15番へ
10月26日（日）に京都競馬場で行われる、第86回菊花賞（3歳オープン・牡牝・G1・芝3000m・1着賞金＝2億円）の枠順は下記の通り。クラシック三冠最終戦。神戸新聞杯Vのエリキングは7枠15番に入った。皐月賞馬、ダービー馬不在の大混戦。どの馬にもチャンスはあり、長距離適性含めた地力勝負が予想される。注目の発走は15時40分。
1枠1番
コーチェラバレー
牡3・57.0・西村淳也
安田翔伍・栗東
1枠2番
アマキヒ
牡3・57.0・戸崎圭太
国枝栄・美浦
2枠3番
ライトトラック
牡3・57.0・和田竜二
友道康夫・栗東
2枠4番
ヤマニンブークリエ
牡3・57.0・横山典弘
松永幹夫・栗東
3枠5番
ジョバンニ
牡3・57.0・松山弘平
杉山晴紀・栗東
3枠6番
ミラージュナイト
牡3・57.0・藤岡佑介
辻野泰之・栗東
4枠7番
ショウヘイ
牡3・57.0・岩田望来
友道康夫・栗東
4枠8番
レクスノヴァス
牡3・57.0・横山和生
上村洋行・栗東
5枠9番
エネルジコ
牡3・57.0・C.ルメール
高柳瑞樹・美浦
5枠10番
ジーティーアダマン
牡3・57.0・北村友一
上村洋行・栗東
6枠11番
マイユニバース
牡3・57.0・武豊
武幸四郎・栗東
6枠12番
ゲルチュタール
牡3・57.0・坂井瑠星
杉山晴紀・栗東
7枠13番
アロンディ
牡3・57.0・団野大成
武英智・栗東
7枠14番
エキサイトバイオ
牡3・57.0・荻野極
今野貞一・栗東
7枠15番
エリキング
牡3・57.0・川田将雅
中内田充正・栗東
8枠16番
ラーシャローム
牡3・57.0・岩田康誠
奥村武・美浦
8枠17番
レイヤードレッド
牡3・57.0・嶋田純次
手塚貴久・美浦
8枠18番
レッドバンデ
牡3・57.0・佐々木大輔
大竹正博・美浦