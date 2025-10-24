【菊花賞】エリキングは512kg…出走馬の調教後の馬体重
10月26日（日）に行われる第86回菊花賞（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。
1枠1番
コーチェラバレー
馬体重：446
前走馬体重：442
10月23日（木）に栗東で計量
安田翔伍・栗東
1枠2番
アマキヒ
馬体重：492
前走馬体重：492
10月23日（木）に美浦で計量
国枝栄・美浦
2枠3番
ライトトラック
馬体重：478
前走馬体重：478
10月23日（木）に栗東で計量
友道康夫・栗東
2枠4番
ヤマニンブークリエ
馬体重：532
前走馬体重：516
10月23日（木）に栗東で計量
松永幹夫・栗東
3枠5番
ジョバンニ
馬体重：482
前走馬体重：476
10月22日（水）に栗東で計量
杉山晴紀・栗東
3枠6番
ミラージュナイト
馬体重：500
前走馬体重：486
10月23日（木）に栗東で計量
辻野泰之・栗東
4枠7番
ショウヘイ
馬体重：474
前走馬体重：464
10月23日（木）に栗東で計量
友道康夫・栗東
4枠8番
レクスノヴァス
馬体重：488
前走馬体重：490
10月23日（木）に栗東で計量
上村洋行・栗東
5枠9番
エネルジコ
馬体重：460
前走馬体重：468
10月23日（木）に栗東で計量
高柳瑞樹・美浦
5枠10番
ジーティーアダマン
馬体重：504
前走馬体重：492
10月23日（木）に栗東で計量
上村洋行・栗東
6枠11番
マイユニバース
馬体重：480
前走馬体重：466
10月22日（水）に栗東で計量
武幸四郎・栗東
6枠12番
ゲルチュタール
馬体重：530
前走馬体重：516
10月22日（水）に栗東で計量
杉山晴紀・栗東
7枠13番
アロンディ
馬体重：456
前走馬体重：452
10月23日（木）に栗東で計量
武英智・栗東
7枠14番
エキサイトバイオ
馬体重：490
前走馬体重：472
10月23日（木）に栗東で計量
今野貞一・栗東
7枠15番
エリキング
馬体重：512
前走馬体重：510
10月22日（水）に栗東で計量
中内田充正・栗東
8枠16番
ラーシャローム
馬体重：490
前走馬体重：478
10月23日（木）に美浦で計量
奥村武・美浦
8枠17番
レイヤードレッド
馬体重：485
前走馬体重：476
10月23日（木）に美浦で計量
手塚貴久・美浦
8枠18番
レッドバンデ
馬体重：496
前走馬体重：486
10月22日（水）に美浦で計量
大竹正博・美浦